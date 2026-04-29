Tebas: "Mourinho es un espectáculo, sería bueno para LaLiga"

"Si es lo que decide el Real Madrid y sus dirigentes, será bueno para el Real Madrid. Mourinho es un 'show', un espectáculo, y eso es bueno para LaLiga. Es uno de los grandes entrenadores del mundo y un primer nivel, todo lo que sea primer nivel en nuestra competición a mí me gusta", añadió. Tebas realizó esas declaraciones después de recoger en nombre de LaLiga una placa de oro en la gala anual de la Asociación del Deporte Español (ADESP), compuesta por las Federaciones españolas con el objetivo de poner en valor el deporte federado nacional.

Respecto a la situación de LaLiga, en la que el Barcelona aventaja en 11 puntos al Real Madrid a falta de cinco jornadas, reconoció: "A mí me gustan las ligas que se definen en el último partido. Prefiero que no sea en el 'Clásico', pero parece que las cosas apuntan ahí. No me gusta, son demasiados puntos para un campeonato. Real Madrid y Atlético de Madrid han perdido muchos puntos. No me gustan las ligas a 90 puntos".

También aclaró su postura respecto al inicio de la temporada 2026/2027: "Empezará ese fin de semana (después del 15 de agosto), se cumple el convenio colectivo que tenemos con los jugadores, que tendrán más de 21 días de descanso y tres semanas de preparación. Lo que sí anuncio es que no serán todos los partidos de la primera jornada, porque dependerá de aquellos equipos que tengan jugadores en semifinales y cuartos de final del Mundial". "(Al aficionado) le vuelve loco empezar tarde, que causa otros problemas que son más importantes que trasladar uno o dos partidos a un miércoles entre semana. Según las estadísticas, normalmente hay cuatro equipos que pueden estar afectados por esa circunstancia, siempre que España se clasifique: Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid y Athletic", recordó.

Además, compartió su visión sobre el arbitraje: "No está en lo que una liga considera que debe ser la excelencia del arbitraje. El 'Tiempo de Revisión' corrige muchas cosas, y, como dijo Fran Soto (presidente del CTA), cuando alguien tarda cinco minutos en revisar una cosa, yo creo que más de un minuto, es que no es un error flagrante". En la gala de ADESP, también fueron premiados los Gobiernos regionales de Andalucía, Asturias, Aragón, Canarias, Navarra, Extremadura, Madrid y Ceuta, el ayuntamiento de Tarazona, la Liga F, la RFEF, Miguel Ángel Benzal, director de Madrid Sport Summit, la exgimnasta Almudena Cid y Alejandro Blanco, presidente del COE.