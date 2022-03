Tebas: "Están trabajando en un nuevo proyecto"

Tebas, que acudió a la presentación de la cuarta edición de la Liga Genuine Santander, el campeonato de fútbol para personas con discapacidad intelectual, habló sobre las informaciones que tiene de que se pueda estar diseñando otro proyecto similar a la Superliga por algunos de los grandes clubes del mundo.

"Como siempre digo, Florentino nunca pierde, siempre está con algo. Lo de la Superliga es un concepto que empezó hace muchos años con los grandes clubes y sobre todo Florentino, más que el Real Madrid, en el que los grandes creen que tienen que dominar y mandar en todo como los ingresos o el reparto", dijo Tebas.

"Me consta que están trabajando en otro proyecto porque aquel que hicieron ya fracasó a nivel de competición y ya saben que los ingleses no van a estar. Este otro proyecto nuevamente será un fracaso. Es un proyecto más continental sin los equipos ingleses y que ya no sólo va contra la UEFA, sino contra la Premier", confesó.

Valora la llegada de grandes fichajes a la Liga

Tebas también habló sobre el Barcelona y su posible acercamiento al acuerdo con CVC: “No es la única solución para que el Barcelona pueda fichar a Haaland. Es un paso más, pero tendrá que hacer otros pasos para ponerse en la situación económica de ese tipo de jugador” confesó Tebas.

El máximo dirigente de LaLiga también valoró la posibilidad de que el curso que viene, en España, estén el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland: "Todo apunta a que Mbappé estará en el Madrid, pero de momento no es seguro. Ojalá terminé en el Real Madrid y si Haaland termina en un equipo español, mejor. Igual para la competitividad es mejor que esté en otro, pero también estaría contento si cae en el Real Madrid ", concluyó.