La Supercopa de España se decide en un nuevo 'Clásico': Madrid y Barça, cara a cara

FC Barcelona y Real Madrid se ven las caras por segunda vez esta temporada con motivo de la final de la Supercopa de España. Los culés se impusieron con autoridad al Athletic Club, al que le endosaron una 'manita', mientras que los blancos se vengaron del Atlético de Madrid, que en LaLiga ganaron 5-2, para vencer esta vez por un ajustado 2-1.

El equipo de Hansi Flick llega a este encuentro tras nueve victorias consecutivas. En el lado opuesto se encuentra Xabi Alonso, cuyo futuro ha estado pendiente de un hilo en las últimas semanas. Una situación que parece haberse reconducido por momentos, ya que no pierden desde el partido de Champions contra el Manchester City, aunque el juego del Madrid sigue sin convencer.

Un panorama muy distinto al de octubre

Si el Real Madrid gana el Clásico, los blancos harán pleno, ya que en el único clásico que se ha disputado esta temporada, el de LaLiga, se impusieron por 2-1 en un partido marcado por la polémica. Si bien, la situación actual es muy diferente, ya que el Barça, que en ese momento tenía hasta nueve bajas, ha recuperado a prácticamente toda la plantilla y solo están lesionados Christensen y Gavi.

Por su parte, el Real Madrid llega a este partido con problemas serios, sobre todo en defensa. Rüdiger terminó el partido contra el Atleti con problemas en la rodilla, al igual que Asencio y Rodrygo. Estos se suman a las bajas confirmadas y de larga duración de Militao y Arnold.

Una revancha de la final del año pasado

El clásico de la Supercopa es una reedición de la final del año pasado que terminó con un resultado muy doloroso para los blancos y muy celebrado por los culés. El Barça le marcó una manita (5-2) al Real Madrid, a pesar de que jugaron con uno menos durante casi toda la segunda parte.

Fue el primer título de Flick, que posteriormente ganó la Copa del Rey y LaLiga, consolidando así su primer triplete como técnico culé. Xabi Alonso quiere imitar su ejemplo, además sería un soplo de aire fresco de cara a su futuro, que ha estado en entredicho debido a los malos resultados de los blancos.

El duelo Mbappé - Lamine Yamal, en duda

Uno de los duelos que más atraen a los aficionados es el de las dos estrellas: Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Sin embargo, está en duda la participación del francés, que arrastra un esguince de rodilla que le hizo perderse el partido contra el Real Betis y la semifinal ante el Atlético de Madrid. Aunque Xabi Alonso ha confirmado su mejoría y ha viajado hasta Yeda.

El balance de los clásicos para uno y otro es completamente opuesto. El 10 del Barça ha ganado cuatro clásico y ha perdido otros cuatro. En total, ha marcado tres goles y ha dado dos asistencias. Por su parte, Mbappé ha marcado seis goles en cinco clásicos, pero solo ha ganado uno.

Actualmente, el FC Barcelona es el rey de la Supercopa, con 15 títulos en su haber. El Real Madrid le sigue de cerca, con 13, por lo que la victoria de los culés supondrá ampliar todavía más su dominio, mientras que si ganan los blancos, se quedarán a tan solo un título de su máximo rival.

Donde sí se impone el Real Madrid al Barça es en las victorias en los clásicos. Hasta la fecha se han disputado 262 clásicos, de los cuales el Real Madrid ha ganado 107, mientras que el Barça 104. Los 51 restantes han acabado en empate. Los blancos también han marcado más goles que los culés en todos los clásicos disputados, 445 por 436.