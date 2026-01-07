Estos son los cruces de octavos de final de la Copa del Rey: partidos y fechas

El Real Madrid se enfrentará al Albacete, el Barcelona jugará contra el Racing de Santander y el Atlético de Madrid se medirá al Deportivo de La Coruña, los tres de Primera División como visitantes, en los octavos de final de la Copa del Rey.

En los otros cinco emparejamientos, el Athletic Club visitará a la Cultural Leonesa, el Valencia se desplazará a Burgos, el Betis recibirá al Elche, la Real Sociedad jugará en su casa contra Osasuna y el Alavés se medirá en su campo con el Rayo Vallecano.

Los cruces serán a partido único y se disputarán el próximo 13, 14 y 15 de enero. Estos son todos los partidos:

Deportivo de La Coruña - Atlético de Madrid.

Racing de Santander - Barcelona.

Cultural Leonesa - Athletic Club de Bilbao.

Albacete - Real Madrid.

Burgos - Valencia.

Betis - Elche.

Real Sociedad - Osasuna.

Alavés - Rayo Vallecano.

