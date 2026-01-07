SUPERCOPA DE ESPAÑA | BARCELONA 5-0 ATHLETIC

"¡Terminator total el Barça!": así contó Alfredo Martínez la goleada del Barça en las semifinales de la Supercopa de España

El Barcelona mostró su clara superioridad con una goleada ante un pobre Athletic Club en la primera semifinal de la Supercopa de España.

R.G.

Madrid |

"¡Terminator total el Barça!": así contó Alfredo Martínez la goleada del Barça en las semifinales de la Supercopa de España | Foto: Getty

El FC Barcelona arrolló este miércoles al Athletic en la primera de las semifinales de la Supercopa de España en un partido en el que no estuvieron ni Lamine Yamal ni Nico Williams de inicio.

Mostró el Barça claramente su superioridad desde el inicio del partido y lo resolvió con cuatro goles en poco más de un cuarto de hora. Ferran Torres abrió el marcador en el minuto 22 y a partir de ahí comenzó la sangría. Llegaron entonces los goles de Fermín, Bardghji y Raphinha (que volvió a marcar en la segunda parte) antes del descanso que dejaron visto para sentencia el partido.

Especialmente llamativo fue el gol del sueco en el que Unai Simón falló estrepitosamente dejando escapar el balón por debajo de su brazo para que se colara en la portería.

Poco quedó por ver para una segunda parte en la que ambos equipos sacaron la bandera blanca y apenas se hicieron daño y el principal atractivo fue ver durante unos minutos a Lamine Yamal.

El Barcelona repetirá así final de la Supercopa de España por cuarto año consecutivo. En las tres anteriores se midió al Real Madrid, que disputará este jueves su semifinal ante el Atlético de Madrid.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer