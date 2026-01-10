La indignación de Andújar Oliver tras el rifirrafe Simeone-Vinicius: "¿Quién empezó? El cuarto árbitro tenía que habérselo dicho al principal"

El colaborador de Radioestadio, Juan Andújar Oliver, se ha mostrado indignado con todo lo leído a raíz del incidente entre Simeone y Vinicius durante el derbi Atlético-Real Madrid que terminó en una amarilla al ser el madridista sustituido. El propio Xabi Alonso catalogó la conducta del técnico rojiblanco como un mal ejemplo de deportista, mientras que el Cholo aseguró no recordar dicho intercambio de palabras.

Para Andujar Oliver, tuvo que ser el cuatro árbitro el que pusiese fin al "tomate" entre Simeone y Vinicius: "En el momento en el que empezó, tenía que habérselo dicho al árbitro principal y entonces tomar decisiones disciplinarias. No que se hicieran los locos. No se lo dijo al principal y pasó lo que pasó al final del partido".

El excolegiado ha asegurado que hay que tener "rigor disciplinario" y que un "árbitro de élite" no puede "hacerse el loquito", tiene que tomar "medidas disciplinarias": "Así que, que se lo vayan mirando y a ver si veo algún tironcito de orejas porque el Comité Técnico ha dicho que todo va de maravilla y no, el cuarto árbitro tenía que haber comunicado al principal quién empezó el rifirrafe, que eso nadie lo ha dicho".

"Se habla del rifirrafe. Pero, ¿quién empezó la fiesta? Si el árbitro toma medidas disciplinarias en ese momento se acaba la fiesta y nadie ha dicho nada de eso. El cuarto árbitro era el que tenía que haber tomado la decisión y decírselo al principal y así se corta a rajatabla: "usted expulsad"o". Pero no lo hicieron y ahí radica el verdadero problema, ahí empieza", sentencia.