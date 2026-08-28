La suerte sonríe al Real Madrid y deja un difícil calendario al Atlético: MrChip analiza el sorteo de la Champions

Los equipos españoles han conocido este jueves a los que serán sus rivales durante la Fase de Liga de la Champions 26/27 en un sorteo que ha sido benévolo para el Real Madrid y duro con el Atlético, según MrChip. El analista de Onda Cero, repasaba en Radioestadio Noche los emparejamientos también de Barcelona, Villarreal y Betis.

Y es que comenzaba hablando de un Real Madrid al que la suerte le ha sonreído esta temporada después de dos sorteos más duros los años anteriores. El equipo blanco se medirá a equipos como Inter, Arsenal o Roma, como rivales más difíciles. "Es la primera vez que tiene una dificultad en su ruta que está por debajo de la media, es el que ha salido mejor parado", explica MrChip.

Por su parte, el Atlético de Madrid es el que tendrá un calendario más complicado enfrentándose a equipos como Bayern, Liverpool, Manchester United, Fenerbahce o Bodo/Glimt, una de las sensaciones la pasada temporada en la Liga de Campeones. "La dificultad de su ruta es 64, es la quinta ruta más complicada", sentencia MrChip.

Los principales rivales del Barcelona son Manchester City, PSG y Aston Villa, aunque el nivel del resto de rivales compensa la dificultad de estos partidos. "Es un sorteo estándar", explica.

Tampoco ha sido benévolo el sorteo para el Villarreal, cuya ruta es de dificultad 56. El submarino amarillo se enfrentará a equipos como PSG, Liverpool, Manchester United, Borussia Dortmund o Nápoles. "Es un sorteo similar al del año pasado en el que no le fue nada bien", cuenta MrChip.

Y, por último, el Betis, que vuelve a la máxima competición continental 21 años después. El equipo verdiblanco se verá las caras con equipos como Bayern, Arsenal, Oporto o Borussia Dortmund. "Es un sorteo más complicado que el del Villarreal, es el segundo con la ruta más complicada, creo que va a ser el que va a tener más problemas para superar la ronda", explica.