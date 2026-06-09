Sonia Bermúdez: "El equipo está mentalizado de lo que nos jugamos"

"Islandia es un equipo muy poderoso en juego aéreo, en duelos, a balón parado, transitan rápido y son rápidas a nivel ofensivo. Intentaremos hacer gol cuanto antes. Todo el mundo quiere ganar a España y saldrán muy fuertes. El equipo está mentalizado de lo que nos jugamos", manifestó en declaraciones difundidas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Todos firmábamos llegar a este partido con estas opciones de sumar tres puntos y poder clasificarnos de forma directa, así que muy metidas para el partido de mañana. Es un rival muy complicado, difícil y duro y con ganas de que llegue mañana para intentar cumplir el objetivo", añadió. Bermúdez considera que el triunfo previo por 4-0 ante Inglaterra suma en lo anímico: "Cuando ganas y cómo se hizo, todo influye. Pero son otros tres puntos diferentes. Estamos en otro contexto, en otro país, estamos en casa de Islandia, así que el equipo ya está pensando en mañana".