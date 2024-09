Simeone: "Hay que sancionar a los que tiraron objetos y a los que provocan"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, pidió al club que tome medidas contra los que lanzaron objetos este domingo en el derbi contra el Real Madrid en el Metropolitano, pero reclamó además "sanciones" a los jugadores que provoquen, como denunció que hizo el meta rival Thibaut Courtois.

"La gente que ha cometido esos incidentes, el club tendrá que tomar una decisión. No necesitamos a esa gente en nuestra tribuna, necesitamos de la gente que nos impulsa, que nos apoya, que piensa en el club y en el equipo. Eso no justifica el generar las situaciones que se generan, porque nosotros como protagonistas también podemos ayudar a que no sucedan esas cosas", dijo en rueda de prensa después del 1-1 en el derbi.

"La gente no reacciona porque sí, reacciona por algo. Eso no justifica que eso esté bien, pero cuidado que también podemos empezar a sancionar a nosotros protagonistas que cargamos a la gente, incitamos a la gente y que, como somos protagonistas, no pasa nada, y el que está fuera, mirando el partido, me estás cargando y no pasa nada. No justifica pero cuidado con lo que nosotros generamos. Sanción al que provoca, así equilibramos", añadió.

El 'Cholo' señaló a las "provocaciones de Courtois", "se ve cuando carga a la gente y se ríe", y gestos que, "como no sancionan", se pueden permitir. "Le ha sucedido a él en el Bernabéu, no debe pasar, pero volverá a pasar. Los clubes no deben permitir que esa gente esté, pero cuidado con nosotros, no somos víctimas si cargamos porque puede haber una reacción, no está bien cuando provocamos, se llame como se llame", dijo.

Además de la suspensión del encuentro, con el lanzamiento de botellas y mecheros después del 0-1, el técnico del Atlético habló de un partido con pocas ocasiones. "El primer tiempo defendimos correctamente, no jugamos bien. En el segundo, estábamos jugando bien, estábamos en un buen momento cuando aparece el gol del Madrid. Aparece este episodio que nos favoreció. Les dije en el vestuario lo que sentía y el equipo entró y jugó de otra manera, provocó peligro y llegó el empate. Merecimos el empate", afirmó.

Por último, Simeone celebró con una "alegría inmensa" el pase decisivo de un Javi Galán que aprovechó sus primeros minutos, al tiempo que elogió a un Ángel Correa autor del 1-1 en el minuto 96. "Tiene algo diferente a los demás, quiere jugar más, pero desde mi lugar tengo que buscar los equilibrios", zanjó.