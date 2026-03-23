Simeone: "Creo que pudimos haber hecho más"

“No creo que el tema de que no hayamos ganado haya sido por eso. Tuvimos la oportunidad de aprovechar situaciones en el partido que se generaron buenas para nosotros y no fuimos capaces de hacer ese paso hacia adelante y poder ganar un partido que creo que al menos merecíamos un poco más”, dijo en rueda de prensa tras ser preguntado por la actuación del árbitro en el derbi. Tampoco habló de la diferencia de criterio a la que aludió su jugador, Johnny Cardoso, sobre el colegiado. “No me meto en esa situación, porque no creo que haya interferido en el partido. Yo creo que pudimos haber hecho más. Teníamos un partido para después de ganar 1-0 controlarlo de otra manera, pudimos defender mejor los goles de ellos y pudimos hacer más cosas ofensivamente”, explicó.
“Esto nos debe servir para lo que viene. Tenemos rivales importantes por delante. Ante cualquier mínima situación que permitas, te van a hacer daño”, abundó Simeone, que estaba “lejísimos” en el posible penalti no señalado a Marcos Llorente y en la pena máxima marcada sobre Brahim Díaz. “Ni siquiera las vi todavía por televisión”, afirmó.
Después del 0-1, Simeone expuso que a su equipo le faltó “controlar más el juego, defender mejor, interpretar mejor las situaciones que se presentaban para poder atacar de otra manera”. “No fuimos capaces en ese momento del partido poner en juego todo esto que estoy contando”, lamentó. Y habló de Ademola Lookman: “Viene creciendo, viene trabajando muy bien, dándonos cosas diferentes en ataque y lo necesitamos de esa manera. Lo estamos ayudando también a crecer en la parte defensiva para que nos dé también ese trabajo, que lo tiene. Es un chico con un corazón enorme y con una voluntad para aprender y querer mejorar increíble. Eso es buenísimo. Ojalá nos siga dando cosas importantes”.