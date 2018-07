Simeone: "El Benfica es un rival acostumbrado a ganar"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, advirtió este martes que espera "un partido duro" ante el Benfica portugués, su rival en la segunda jornada de la Liga de Campeones y del que recalcó que está "acostumbrado a ganar", mientras que dejó claro que no está nervioso por Jackson Martínez.

"Espero un partido duro, ante un rival acostumbrado a ganar, muy competitivo y con mucha velociad en los costados. Es un partido que exige una gran intensidad y que intentemos llevar el partido donde nosotros queremos desde el inicio", aseguró Simeone en rueda de prensa.

El 'Cholo' destacó del rival a Gonçalo Guedes, que "juega muy bien" y advirtió que tanto Mitroglou como Jonas "son jugadores que tienen gol, que juegan muy bien de espaldas y que salen al contragolpe". "Me ha gustado mucho también el lateral Nelson, un chico joven pero que ataca muy bien. Y a Eliseu lo conocen todos de la liga española", declaró el argentino.

El partido supondrá la vuelta a Calderón de Raúl Jiménez, un jugador que el año pasado no cuajó entre la afición y para el que el técnico rojiblanco pidió "todo el respeto". "Se portó muy bien y es un ejemplo de profesionalidad. Le deseamos lo mejor en su carrera deportiva", confesó.

En cuanto a su equipo, ve "normal" que haya jugadores que aún no estén adaptados "porque han llegado hace dos meses". "No pasó lo mismo cuando estaban Costa y Falcao, y David (Villa) estaba más acostumbrado. A Mandzukic le costó y Griezmann estaba acostumbrado a jugar de segunda punta y no en el costado. Todo requiere un tiempo de adaptación, pero han hecho goles todos y Jackson también los hará", apuntó en relación al colombiano.

Por otro lado, preguntado por la comparación futbolística entre Angel Correa y el 'Kun' Agüero, dejó claro que le parecen "absolutamente diferentes". "Uno juega más de delantero puro y Angel se mueve mejor entre línea y rompe muy bien por los costados", opinó.

"Está creciendo y esperemos que a partir de este crecimiento el equipo tenga alternativas diferentes porque da situaciones diferentes de juego. Angel juega al fútbol en cualquier lado del campo, se adapta a distintas posiciones y el 'Kun' es más posicional y de final de jugada", sentenció al respecto.

Finalmente, Simeone calificó al portugués Tiago como "posiblemente uno de los mejores centrocampistas" que ha tenido a sus órdenes y dio la receta para jugar de titular en su equipo. "Para jugar conmigo de titular un jugador tiene que solucionar los problemas que tiene el equipo para ganar un partido", aseveró.