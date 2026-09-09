El Real Madrid empieza la Champions con victoria y dudas: "El proyecto no solo no avanza, retrocede"

El Real Madrid ha ganado este martes en su primer partido de la temporada en Champions en una prueba difícil ante el Inter, aunque el equipo italiano ha concedido muchas facilidades a los de Mourinho en las jugadas de los goles de Mbappé y Valverde.

El juego mostrado por el equipo no ha gustado a la afición madridista, que venía de ver una derrota el pasado viernes ante el Betis y que ha respondido con pitos a sus futbolistas.

"El aficionado del Real Madrid ha disfrutado de su equipo, sobre todo cuando llegaba el tramo final de la temporada y conseguía títulos, pero quiere ver un equipo que juegue con una filosofía con la que se identifique", explicaba Miguel Torres en Radioestadio Noche.

"Es una victoria con muchísimos peros, muy decepcionante, ha sido un horror (…) Cuando el partido se ha roto el Madrid ha tenido oportunidades, pero incluso entonces el Inter ha sido mucho mejor (…) Creo que la gente se ha quedado con que este proyecto no solo no avanza, retrocede", afirmaba en la tertulia de Onda Cero Santi Segurola.

Uno de los nombres del partido ha sido el de Trent, al que Mourinho ha utilizado como mediocentro ante las bajas en el centro del campo. "A estas alturas de la vida pensar que Trent puede jugar de centrocampista es una quimera", explicaba Segurola.