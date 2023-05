De las palabras de Vinicius al enfado de Ancelotti: las reacciones al lío de Mestalla

El Valencia - Real Madrid de este domingo ha estado marcado por los insultos racistas que ha denunciado Vinicius Junior durante la segunda parte. El madridista ha acusado directamente a un aficionado de llamarle mono y ha amenazado con abandonar el terreno de juego y no jugar más. Finalmente, entre sus compañeros, su entrenador y el árbitro han convencido al futbolista para que siguiera jugando.

En los últimos minutos del partido, se ha visto envuelto en una tangana en la que ha terminado expulsado por agredir a un rival. Mientras se marchaba ha hecho gestos a la grada mandándoles "A Segunda", lo que ha provocado una nueva tangana.

En su cuenta de Instagram, Vinicius ha publicado el siguiente mensaje tras el partido. "El premio que los racistas ganaron fue mi expulsión. No es fútbol, es LaLiga". Unos minutos más tarde ha publicado un mensaje en Twitter en el que dice que "no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas".

Al término del encuentro, muchos de los protagonistas del partido han condenado los insultos racistas. El más duro ha sido Carlo Ancelotti, que ha salido en defensa de su pupilo llegándose a enzarzar con algunos periodistas en la sala de prensa. "No es una persona, es un estadio el que se ha vuelto loco", ha dicho el técnico italiano en sala de prensa.

"He hablado con él durante el partido, el ambiente era muy caliente, muy malo, le he pedido si quería continuar jugando porque el ambiente era racista, no me parece bien. LaLiga tiene un problema, que no es Vinicius", sentenció Ancelotti al término del partido.

Algunos de sus compañeros también han salido en defensa de Vinicius. Dani Ceballos ha sido el primero en hablar, aún a pie de campo, declarando que "a Vinicius se le falta al respeto continuamente en todos los campos de España" y ha confesado que "él no quería seguir, pero le dije que no podría parar porque él no era el culpable, era la víctima".

Otros pesos pesados del vestuario madridista, como Courtois y Lucas Vázquez, también han defendido al brasileño. El belga ha reclamado a la prensa que "algún día tenéis que poner una cámara enfocando solo a esa gente. El fútbol de hoy en día es ir al campo a insultar y no a animar. Si Vini me dice que no quiere jugar, me hubiera ido del campo con él".

Lucas Vázquez, por su parte, también ha sido muy crítico con la afición valencianista explicando que "hemos vivido una cosa difícil de explicar en 2023. Que haya racismo en un campo es inadmisible" y ha terminado reclamando que "hay que tomar muchas medidas".

"Que no vuelva a entrar"

El capitán del Valencia, José Luis Gayá, ha salido a hablar antes los medios de comunicación tras el partido y ha condenado cualquier insulto racista que pudiera haber recibido Vinicius en el encuentro. "Si está claro quien ha sido para mí que no vuelva a entrar a un campo de fútbol", ha declarado el lateral valencianista.

El técnico, Rubén Baraja, también ha declarado que "el Valencia condena cualquier insulto racista" y que su afición es "modélica".

Ambos han criticado, además, la actitud de Vinicius al abandonar el campo tras ser expulsado y sus gestos de "a segunda" hacia la afición de Mestalla. "También hay que pedir respeto hacia nuestra afición, porque estás incitando a que el problema no se solucione", ha declarado Rubén Baraja.

Gayá, por su parte, ha dicho que hacer esos gestos "no está bien. Yo denuncio esos insultos racistas, pero él tampoco puede hacer eso porque ha sido una minoría".