Rajada de Asllani sobre el Real Madrid femenino: "Está en las manos equivocadas”

El pasado 25 de mayo la delantera sueca Kosovare Asllani se despedía del Real Madrid en sus redes sociales tras jugar el último partido de Liga ante el Villarreal. "Gracias por todo Madridistas. En este momento no puedo poner en palabras lo que quiero decir excepto que siempre tendrás un lugar especial en mi corazón". Estas fueron las palabras del primer gran fichaje del equipo femenino del Real Madrid hace tres años, cuando aún se denominaba CD Tacón.

Un mes después, la delantera sueca ha hablado en la concentración de su selección de cara a la Eurocopa y no ha dejado en buen lugar a los dirigentes del conjunto blanco: “Me importa mucho el Real Madrid pero está en las manos equivocadas. Creo que hay una cultura en el club que no es saludable para las jugadoras. Casi me obligan a jugar lesionada y no recibí ninguna ayuda. Es un ambiente peligroso para las jugadoras”

“He hecho mucho por el club desde el principio y el club no ha tratado bien a las jugadoras estos años. Ha habido muchos casos. Constantemente te empujan a jugar lesionada o enferma. He intentado que cambiaran ciertas cosas pero el ambiente es malo”

Asllani ha jugado 40 partidos en el Real Madrid marcando 21 goles y convirtiéndose en la primera goleadora en la historia del equipo femenino de Chamartín.