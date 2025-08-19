Problemas para España: Samu se lesiona con el Oporto

A la media hora de partido, de la segunda jornada de la Liga de Portugal, Samu corrió para presionar a un jugador rival, pero no prosiguió la jugada y se llevó la mano al muslo izquierdo. El delantero melillense, de 21 años, fue sustituido poco después por el ex del Sevilla y del FC Barcelona Luuk de Jong, y no ocultó su frustración y tristeza en el banquillo de suplentes, donde fue consolado por sus compañeros.

Samu Aghehowa es el principal goleador del Oporto y en la primera jornada del actual campeonato anotó un doblete en el triunfo ante el Vitória de Guimarães (3-0).