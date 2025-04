Plantón del Madrid tras las palabras de los árbitros: ni entrenamiento, ni rueda de prensa, ni cena previa a la final de Copa

La indignación y el enfado mayúsculo del Real Madrid con los árbitros está protagonizando las horas previas a la final de la Copa del Rey. Desde el club blanco se han mostrado sorprendidos por las declaraciones de los colegiados De Burgos Bengoechea y González Fuertes, árbitro y VAR del partido, y han decidido plantarse en la jornada de este viernes.

El equipo no entrenará este viernes en La Cartuja, Carlo Ancelotti y Luka Modric no hablarán en la rueda de prensa previa al partido, y que ningún representante del club acudirá a la tradicional cena oficial prevista para este viernes en Sevilla.

Todo esto sucede tras las declaraciones de este viernes de los árbitros de la final. De Burgos Bengoechea ha criticado entre lágrimas que "es jodido aguantar lo que tienen que aguantar muchos compañeros" señalados por el club madridista y que él mismo ha "tenido que explicar" a su hijo que "su padre se puede equivocar, pero es una persona honrada".

“Cuando un niño llega al colegio y hay otros que le dicen que su padre es un ladrón es muy jodido. Intento educar a mi hijo para decirle que su padre es honrado, que es un deportista más. Cuando me vaya de aquí, del arbitraje, quiero que mi hijo esté orgulloso. No hay derecho a lo que estamos pasando, pero no solo entre los profesionales, que muchas familias dependen de esto, sobre todo en el fútbol base. Que cada uno haga una reflexión”, ha dicho.

En el Real Madrid también han molestado muchísimo las declaraciones de González Fuertes, árbitro de VAR de la final de este sábado, que ha amenazado con denuncias a Real Madrid TV por los vídeos que publica señalando los errores de algunos árbitros en partidos del club blanco desde hace años.

En el Madrid es tal la indignación que esperan que sea la propia RFEF la cambie al equipo arbitral de cara al partido de este sábado porque consideran que tras las declaraciones de este viernes están inhabilitados para ser juez y parte en la final de la Copa del Rey.