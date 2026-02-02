fútbol

Peligra el Mundial para Mikel Merino

El español Mikel Merino, del Arsenal, pasará por el quirófano por una lesión en el pie por la que peligra el resto de la temporada.

EFE

Madrid |

El futbolista español se lesionó la semana pasada en la derrota contra el Manchester United y no estuvo entre semana contra el Kairat Almaty ni este sábado en la victoria contra el Leeds United. En un comunicado, el Arsenal confirmó que el vasco se va a someter a una operación y que estará fuera de los terrenos de juegos durante un "periodo extenso". El problema es en un hueso del pie derecho. El objetivo del Arsenal es que Merino esté de vuelta a los entrenamientos antes de que acabe la temporada. "Todo el mundo apoya a Mikel para asegurarse de que está de vuelta lo antes posible", añadió el club en dicho comunicado.

Internacional con España y parte importante del grupo que conquistó la pasada Eurocopa, se espera que si el centrocampista está sano será convocado por Luis de la Fuente para el Mundial que comenzará en junio. La baja de Merino puede obligar al Arsenal a acudir al mercado de fichajes, que cerrará en Inglaterra en menos de 24 horas.

