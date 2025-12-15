El Oviedo despide a Luis Carrión y piensa en Almada

"El técnico azul deja desde este momento de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado. De igual manera, el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona", explicó el Real Oviedo en un comunicado. Luis Carrión inició su segunda etapa como entrenador del Real Oviedo a mediados de octubre y desde entonces el equipo carbayón no sabe lo que es ganar: ocho partidos disputados, cuatro derrotas y cuatro empates; además, los azules solo consiguieron marcar en uno de esos ocho partidos.

"Es un día para pedir bastantes disculpas, no tiene demasiada explicación este partido porque no estábamos siendo esto. Hoy no fuimos competitivos y ha sido un partido vergonzoso, solo podemos pedir disculpas", dijo Carrión en la sala de prensa del Sánchez-Pizjuán, minutos después de la derrota ante el Sevilla. El Real Oviedo, a falta de tres partidos para que finalice la primera vuelta, suma 10 puntos y es penúltimo de Primera División, a cinco puntos de la permanencia y la próxima jornada recibirá al Celta.

El Real Oviedo negocia ahora con el Real Valladolid la incorporación del técnico Guillermo Almada, que solo podría acabar en la capital del Principado tras una cesión de los derechos federativos. Almada, entrenador uruguayo de 59 años que con los Tuzos de Pachucha logró varios títulos nacionales y continentales, llegó al Real Valladolid el verano pasado y en 18 jornadas ha sumado 6 victorias, 6 empates y 6 derrotas, siendo el equipo pucelano décimo en la Segunda División española. Jesús Martínez, máximo accionista del Real Oviedo y presidente del Grupo Pachuca, sigue teniendo en alta estima el trabajo de Guillermo Almada y por eso ahora lo quiere como el tercer técnico del Oviedo este curso tras Paunovic y Carrión, a pesar de que el uruguayo estaba siendo muy discutido en Valladolid.