Ona Batlle: "No siento la presión de ser favoritas"

LEER MÁS La selección femenina busca la Nations League y los Juegos Olímpicos

Ona Batlle, la lateral del Barcelona, rechaza el papel de España como favorita en la Final de la Liga de las Nacionales ante Francia ya que es "una grandísima selección".

Con ganas e ilusión

La defensa azulgrana, que cerró la cuenta ante el cuadro neerlandés (3-0), indicó este lunes en conferencia de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas que ve a la selección española "con muchas ganas, bien, en forma" ante un encuentro que calificó de "muy bonito" y que a su juicio será "muy disputado" porque el rival "es una gran potencia".

Batlle, de 24 años, consideró que el conjunto que dirige Montse Tomé, pese a ser el vigente campeón del mundo, no se considera favorito, por lo que, al menos ella, no siente ninguna presión, sino que encara este partido y los demás con "ilusión y ambición" de ganarlos todos, pero sin levantar los pies de la tierra.

"Esta profesión es así, quieras o no acabamos de conseguir la clasificación y ahora mismo ya estamos pensando en poder ganar el título. Todo lo que estamos haciendo lo tenemos que disfrutar, pero es verdad que el fútbol va muy rápido y tienes que estar enfocada en el siguiente partido. Eso es lo que nos hace estar con los piés en la tierra", argumentó.

Polivalente

Battle explicó que ya está adaptada a jugar en ambas bandas de la defensa en un mismo partido, y que logra rendir gracias a ello y a su concentración en lo que tiene que hacer y que no sabe si está en su mejor momento profesional, tan solo en uno bueno: "Estoy feliz. Ayudamucho estar bien a nivel peronal, pero de lo que estoy rodeada es algo que también me hace bien y me ayuda a poder sacar mi mejor rendimiento".

Además de admitir que desde siempre ha sido una gran seguidora del deporte y que por lo tanto estar en unos Juegos Olímpicos "es algo que todo el mundo sueña", porque "es algo muy bonito que se tiene que disfrutar", valoró la incorporación de jóvenes valores como la de Vicky López, que debutó con la selección absoluta ante Países Bajos.

"Estamos todas muy contentas por su debut, lo hizo superbien. Está ya muy adaptada al estilo que tenemos en la selección", indicó sobre su compañera en el Barcelona, que se estrenó como internacional absoluta con 17 años.

"Las generaciones de abajo están apretando mucho, desde hace años están consiguiendo títulos, están dando muy buen nivel y es bueno que vayan subiendo y vayan adaptándose, formando parte de este grupo para ir cogiendo la experiencia de estar con la absoluta y para un futuro poder ser personas claves", apuntó Batlle.