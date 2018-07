Nolito: "O me voy al Barça o me quedo en el Celta"

El internacional español Manuel Agudo "Nolito" ha declarado este miércoles, al ser cuestionado por su futuro, que "al único equipo" que se iría es al Barcelona. "O me voy allí o me quedo en el Celta, da igual el equipo que venga", ha declarado hoy en conferencia de prensa.

"He tenido muchas ofertas, económicamente para ganar mucho dinero, pero aquí soy feliz, me siento jugador y noto el cariño de la gente. Lo vuelvo a repetir, o me voy al Barcelona o me quedo en el Celta", ha insistido.

Nolito, sin embargo, ha señalado que por el momento no ha recibido "ninguna oferta" del conjunto catalán: "Es mentira lo que se está diciendo. No he recibido ninguna oferta del Barcelona, y que yo sepa el club tampoco". "Ya lo dije en su momento, el Celta es el que manda porque hay una cláusula de 18 millones. Sí que es verdad que he tenido ofertas de otros equipos pero he tomado la decisión de seguir aquí", ha reiterado.

El gaditano, que se formó en las categorías inferiores del Barça, no ha ocultado su ilusión por regresar al Camp Nou: "Al Barcelona no se le puede decir que no, siempre y cuando pague la cláusula, que son 18 millones. El Barça es uno de los mejores equipos del mundo, tontos no somos".

Nolito ha agradecido el cariño que le está mostrando la afición celeste, al mismo tiempo que las negociaciones que su agente mantiene con el club para ampliar su contrato van "por buen camino". "Me agobia la situación porque si fuera por la prensa ya estaría en Oporto, Nápoles, Valencia, Atlético de Madrid y no sé donde más. Será otro Nolito, mi hermano gemelo. Hace mucho tiempo que no leo la prensa. Aquí soy feliz, me quedan cuatro años de contrato, pero nunca se sabe lo que puede pasar", ha sentenciado.