Neymar se compra un Batmóvil por 1,3 millones y no puede ni sacarlo a la calle

Neymar Jr suma a su colección un coche que no puede conducir en la calle, pero que lo convierte en el Bruce Wayne más excéntrico del fútbol. El delantero brasileño ha adquirido una réplica exacta del Batmóvil Tumbler, el coche que conducía Christian Bale en la trilogía de Christopher Nolan. Precio estimado en 1,3 millones de euros. Y sí, no puede circular con él por la calle.

La compra se hizo pública tras la viralización de un video en el que se le ve subido al vehículo, que ya está aparcado en su casa tras ser trasladado desde un museo de coches de São Roque, a unos 60 kilómetros de São Paulo. Lo curioso es que, aunque el Batmovil parece sacado directamente del set de The Dark Knight, no está homologado para circular por la vía pública, así que Neymar solo podrá lucirse con él en propiedades privadas o en circuitos cerrados.

Un coche de fantasía

No es un coche al uso. Es una pieza de coleccionista que ha tardado tres años en fabricarse. Lo diseño el brasileño Adhemar Cabral, junto a un equipo de 50 personas. Mide 4,65 metros de largo y 2,8 de ancho, está construido sobre un chasis tubular recubierto de kevlar y fibra de carbono, y bajo el capó esconde un motor V8 de 6.2 litros con 525 caballos.

El Batmóvil de Neymar puede lanzar llamas por el escape, cuenta con bombas de humo, armas decorativas, flaps móviles y una imitación de motor de reacción. Y como manda el guion, solo tiene dos plazas: una para Batman y otra para Robin.

Uso exclusivo en terreno privado

Según la legislación brasileña, no podrá usarse en la calle. Algo que probablemente le importe poco al ex del PSG y del Barça, que ha hecho de su pasión por Batman casi una identidad personal. Tiene el logo del superhéroe tatuado en la espalda, ha ido disfrazado al vestuario más de una vez y estuvo en el estreno de The Batman en 2022, donde se subió al Batmóvil de Robert Pattinson.

Una réplica de edición limitada

Aunque el modelo de Neymar no es una de las 10 unidades oficiales que Warner Bros encargó por el 85 aniversario de Batman, que costaron casi 3 millones de dólares cada una, se trata de una réplica prácticamente idéntica. Es más, La Gazzetta dello Sport asegura que el vehículo adquirido por el brasileño le ha costado 1,3 millones de euros, aunque otras fuentes elevan la cifra a 1,5.