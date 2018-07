Mariano Rajoy: "Estoy absolutamente convencido de que España va a ir al Mundial"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo que está "absolutamente convencido de que España va a ir al Mundial de Rusia y además lo va a ganar" y aclaró que el ministro de Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, "no ha recibido ninguna carta de la FIFA" que advierta de su posible exclusión por injerencia.

"no hemos recibido ninguna carta de la FIFA"

"Ese escenario no lo contemplo y estoy absolutamente convencido de que españa va a ir al Mundial de Rusia y además de que lo va a ganar. El ministro me ha dicho que no ha recibido ninguna carta de la FIFA sino una petición de audiencia para tratar del asunto", afirmó Rajoy.

Tras la reunión del Consejo Europeo de jefes de Estado y de Gobierno de la UE este viernes en Bruselas, Rajoy afirmó que "los que están al frente del Consejo Superior de Deportes (CSD) y del ministerio tienen el pleno apoyo del Gobierno".

Las palabras de Rajoy respondieron a las preguntas sobre una posible amenaza de la FIFA con la exclusión de España comunicada por carta a la Federación Española de Fútbol (RFEF) por injerencia gubernamental tras la suspensión temporal durante un año de Ángel María Villar y la posible repetición de las elecciones en las que éste fue reelegido el pasado 22 de mayo.