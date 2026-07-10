La Roja busca su 'Wonderwall': la canción con la que España quiere celebrar sus victorias

España sigue avanzando rondas en el Mundial 2026 con paso firme. El jueves pasado fue Austria, ayer, lunes, fue la selección de Portugal. Los de Luis de la Fuente ya están en cuartos de final, eliminatoria que no pisaban desde 2010, cuando acabamos siendo campeones.

Ya se ha convertido en una imagen habitual ver a los jugadores de la selección bailando y cantando con la afición el himno de Aitana, 'Superestrella', que acumula más de 200 millones de reproducciones en Spotify. También son habituales los memes de los rivales, dolidos por la derrota, con la canción sonando de fondo.

A pesar de convertirse ya en todo un símbolo de 'La Roja', muchos aficionados han insistido en la idea de celebrar las victorias con una canción más representativa de nuestra selección. Un himno que una generaciones, como ocurrió en la pasada Eurocopa con 'Mi gran noche', del icónico Raphael.

Hemos salido a la calle a preguntar y esto es lo que opinan los seguidores de la selección.

La Macarena o Mi Gran Noche, las más elegidas

España cuenta con muchas canciones que han marcado una época en nuestro país. Grandes artistas que, a través de su música, han logrado que la sociedad se aprenda los estribillos más icónicos. Es por ello que hemos preguntado a algunos aficionados españoles en Estados Unidos sobre cuál debería ser la canción por excelencia de la selección española para celebrar las victorias.

Entre las más elegidas aparece "Mi Gran Noche", de Rapahel. En 1967, el artista español lanzó un tema que ha sido versionado decenas de veces e incluso llegó a tener una película de Álex de la Iglesia con el mismo nombre. Tal fue su repercusión, que pocas personas en la actualidad pueden decir que no se saben una pequeña parte de la canción.

Otra de las más elegidas por la afición ha sido la histórica canción "La Macarena" que tanto se ha escuchado en fiestas, celebraciones y multitud de eventos a lo largo de nuestra historia. Escrita por el grupo musical Los del Río, está canción representa la felicidad para muchas personas, de ahí que los aficionados piensen en ella como una opción más que consolidada para celebrar las victorias de nuestro país en el Mundial.

Y, sin duda, una canción que no podría faltar en esta lista de opciones es "Qué viva España", de Manolo Escobar, una canción que hace alusión a nuestro país y el sentimiento de pertenencia de muchos ciudadanos.

Lo que está claro es que el abanico de posibilidades es amplio, y cualquier podría servir como emblema oficial para las grandes victorias de España. Por tanto, solo falta ponerse de acuerdo en cuál debería ser por excelencia la canción que represente los mejores momentos de nuestra selección.