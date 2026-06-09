Lazos de sangre mundialista: los padres e hijos que han disputado la Copa del Mundo

Situación remota es ya ser uno de los afortunados en disputar una Copa del mundo de fútbol, un evento que reúne a los mejores cada cuatro años, más aún lo tiene que ser que la dispute también tu hijo o tu sobrino. Estos situaciones de familiares mundialistas suelen ser muy del gusto de los románticos futboleros y en este mundial puede haber varios de ellos.

Padres e hijos en la élite mundialista

Erling Braut Haaland / Alf Inge Haaland: Este es el caso más evidente. Noruega regresa a un mundial 28 años después y lo hace con el delantero del Manchester City como su máxima estrella. Su padre disputó también un mundial de fútbol en Estados Unidos, el de 1994.

Giovanni Reyna / Claudio Reyna: Gio ya disputó su primer mundial en Qatar 2022 y goza de la total confianza de Mauricio Pochettino. Aún le queda al hijo largo recorrido para igualar la figura que fue su padre con Estados Unidos con 111 partidos internacionales y los mundiales disputados de 1994, 1998, 2002 y 2006.

Marcus y Khéphren Thuram / Lilian Thuram: Sería el segundo mundial para Marcus. Su padre es una auténtica leyenda en Francia. Disputó las copas del mundo de 1998, 2002 y 2006 siendo finalista en dos de ellos y campeón en el 98.

Relaciones familiares que cruzan generaciones

Marcos Llorente / Paco Gento: Es el segundo mundial para Marcos que ya disputará más que su tío-abuelo. La leyenda Paco Gento jugó con España el mundial de Chile en 1962.

Alex Iwobi / Jay-Jay Okocha: Primera relación mundialista entre tío y sobrino. Iwobi es una de las estrellas de Nigeria. Ya ha disputado los Mundiales de 2018 y 2022. Su tío, Okocha, fue uno de los grandes talentos del fútbol africano de los años 90. Disputó los torneos de 1994, 1998 y 2002 con las 'Águilas verdes'.

Giuliano Simeone / Diego Pablo Simeone: Scaloni lleva varias convocatorias integrando a Giuliano en la selección campeona del mundo. Está ante su primer mundial. Su padre jugó los de 1994, 1998 y 2002 con la albiceleste.

Justin Kluivert / Patrick Kluivert: Lesionado desde enero, Justin ha apurado opciones para estar en la lista de Países Bajos y debutar en un mundial. Su padre disputó el de 1998.

Otros casos destacados

Hay más casos de hijos de padres futbolistas que tendrán presencia en este mundial. Por ejemplo, Alexis Mac Allister en Argentina, Mikel Merino en España, Timothy Weah en Estados Unidos o Kang-In Lee en Korea del Sur, pero ninguno de sus progenitores pudieron disputar una Copa del mundo de fútbol. Pocos afortunados pueden presumir de esta condición.