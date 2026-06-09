Los 10 debutantes que pueden brillar en la Copa del Mundo

Antes, una cita mundialista servía, además, para descubrir a las estrellas del futuro. Los jóvenes talentos que despuntaban en su primer mundial y colocaban su chincheta en el mapa del deporte rey. Ahora todo el que siga habitualmente el fútbol en cualquiera de sus ámbitos tiene en el radar a decenas de jugadores a los que cada temporada se les señala como promesas.

No hay mejor escaparate que un mundial. En este de EE. UU., Canadá y México habrá otra gran ristra. El primero que se nos viene a la cabeza es, por supuesto, Lamine Yamal. Nos vamos a quedar, además, con estos diez:

Jóvenes talentos a seguir

Désiré Doué: Este ya sabe lo que es marcar en una final de Champions y ganarla. 20 años y nuevo ídolo de la afición francesa. Destacó como figura en el Mundial de Clubes y se revalorizó tras pagar el PSG más de cincuenta millones de euros por él al Stade Rennais. Velocidad, desborde y gol. Puede jugar por ambas bandas y en Francia se ha convertido en habitual en las últimas convocatorias de Deschamps.

Gilberto Mora: La perla del fútbol azteca y en quien confían los mexicanos para el futuro. Mediapunta. 17 años. Juega en el Tijuana de México. Su visión de juego y último pase le han convertido en un futbolista diferencial siendo menor de edad. Debutó como profesional con 15 años y se convirtió en el goleador más joven de la Liga MX. Logró la Copa Oro con la tricolor como el internacional más joven en ganar un título absoluto.

Yan Diomandé: Marcó uno de los goles que clasificaba a Costa de Marfil para el Mundial Este extremo de 19 de años es la gran revelación de la temporada en la Bundesliga. Salido de la cantera del CD Leganés, el Leipzig pagó por él veinte millones de euros. Supera las veinte intervenciones entre goles y asistencias. Se versatilidad, desborde y golpeo le hacen una gran amenaza. Es una de las bazas a las que se agarran los marfileños.

Nico Paz: El hispano argentino se ha consolidado como uno de los mejores mediocentros del Calcio italiano. A sus 21 años es un fijo en los onces del Como de Cesc Fábregas. Cifras similares a las de Diomandé y siendo mediocentro. Lo que explica el recorrido y la llegada al área de un futbolista con una gran visión periférica. Con la opción de recompra por parte del Real Madrid sobrevolándole, puede tener su gran oportunidad con Argentina en el Mundial si Scaloni lo contempla como herramienta de cambio generacional.

Promesas consolidadas que buscan su salto definitivo

Lucas Bergvall: Este centrocampista sueco destaca por su elegancia de movimientos, buen desplazamiento y conducción de balón. 20 años. Ya llamó la atención del FC Barcelona y en esta su segunda temporada en el Tottenham ha crecido y logrado mayor protagonismo en los Spurs. Está llamado a ser referencia en Suecia para la próxima década, pero primero ha de hacerse indiscutible en el esquema del combinado nórdico.

Estevão: Formando ataque en Palmeiras junto a Endrick, llamó la atención del Chelsea. Pagaron más de sesenta millones por él y fue una de las sensaciones en Inglaterra en el inicio del curso. Tiene 18 años y, cuando empezó a destacar, se le asignó el clásico rol de extremo brasileño regateador. Con el tiempo está explotando también su faceta goleadora. Al que apodan "Messinho" lo sitúan como una de las referencias de la futura canarinha.

Arda Güler: El centrocampista del Real Madrid parece ya más que asentado en el primer nivel de fútbol continental pero no hay que olvidar que aún tiene 21 años. Viene de una temporada donde más minutos y titularidades ha acumulado en su club. Ya destacó con los otomanos en la pasada Eurocopa pero está ante su primera cita mundialista y, junto al juventino Yildiz, encabeza el talento turco con el que se quiere repetir la gesta de 2002. Su zurda es un diamante.

João Neves: Precisión portuguesa. Y es que Neves también dejó de ser una promesa para convertirse en realidad. Pieza fundamental para Luis Enrique en el mediocampo del PSG, con 21 años y con dos temporadas ya en la élite. Destaca por su gran control de balón, despliegue y técnica. Su mejor noche con Portugal fue para sellar el billete al mundial tras anotar un hat-trick ante Armenia.

Kendry Páez: Un extremo prometedor que ilusiona a Ecuador. 19 años. El Chelsea pagó por él diez millones de euros cuando aún era menor de edad. Salido de Independiente del Valle, una de las grandes canteras de Sudamérica. Puede jugar en todos los frentes del ataque, aunque también ha rendido en la mediapunta dada su gran creatividad. Este año ha estado cedido en el Estrasburgo y River Plate. No ha encontrado continuidad, pero en la 'Tricolor' confían plenamente en él.

Endrick: Un portento físico con gol. El Mundial peligraba para el brasileño debido a los pocos minutos que tenía en el Real Madrid de Xabi Alonso. Tomó una gran decisión en lo personal, salir. Y hacerlo, además, al lugar adecuado. Su cesión en el Olympique de Lyon ha sido exitosa. Los ocho goles y ocho asistencias en tan solo cinco meses han demostrado lo buen delantero que es y le han dado la papeleta definitiva para que Ancelotti se lo lleve a la Copa del Mundo.