Michel estalla contra Livakovic: "Se negó a jugar"

"Quiere jugar en otro equipo porque necesita jugar para el Mundial y para jugar en otro equipo no puede jugar con el Girona porque ya había jugado con el Fenerbahce (antes de la cesión) y si juega aquí ya no podría ir a otro equipo", ha explicado el técnico madrileño. El entrenador rojiblanco ha admitido que no le gusta hablar de temas privados, pero ha dicho que "a veces toca hacer una mierda de estas" y que no lo ha hecho para "defender" su posición, sino al portero "que lleva tres años aquí", el argentino Paulo Gazzaniga.

En este sentido ha destacado que Gazzaniga, protagonista de la derrota del domingo en Elche (3-0) por dos fallos, merece el respeto que a veces no se tiene con él y que "ha tenido errores, pero su compromiso está fuera de toda duda". Míchel ha contado que cuando llegó Livakovic, en el tramo final del mercado, le dijo que era muy bueno porque es "un portero importante", pero que necesitaba "un proceso de entender el idioma y la manera de jugar del equipo".

El técnico ha lamentado que le pidió "paciencia", pero que los objetivos de Livakovic, jugar el próximo Mundial, y del Girona "no estaban en la misma línea temporal". En este sentido ha admitido que la contundente derrota de la quinta jornada contra el Levante (0-4) hizo saltar "las alarmas" porque el portero ya le comunicó que no quería seguir en el equipo. "Podría ser que con Livakovic al 100% jugara Gazzaniga, pero no he tenido nunca este dilema", ha asegurado.

Míchel ha querido aclarar que si el portero croata no jugó en la derrota contra el Ourense en la Copa del Rey (2-1) no fue por "una decisión técnica": "Yo le dije que jugaría y él me dijo que no". También ha revelado que Gazzaniga, el portero de LaLiga, disputó ese partido "a 38 de fiebre y con gripe" porque ahora mismo solo tiene un portero porque, Vladyslav Krapyvtsov, está lesionado. El Girona tendrá "un problema", según Míchel, hasta el mercado de invierno porque en caso de expulsión o lesión de Gazzaniga deberá recurrir a algún portero del filial: "Espero que no pase para nuestro bien, pero es así", ha zanjado.