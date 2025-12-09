En directo. FC Barcelona vs Eintracht de Frankfurt: sigue en vivo la Champions League

La vuelta de la Champions al Camp Nou

Otro de los alicientes de esta noche es la vuelta del Barcelona al Camp Nou después de más de tres años. Entonces, el equipo culé cayó derrotado por 0-3 ante el Bayern.

Tras varios años de obras en el estadio culé en los que el Barça ha jugado en Montjuic, este martes vuelve la Champions a su estadio.