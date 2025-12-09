En directo. FC Barcelona vs Eintracht de Frankfurt: sigue en vivo la Champions League
Sigue en vivo y el minuto a minuto del partido de Champions de la fase de grupos entre el Barça y el Frankfurt.
En directoActualizado a las
¡Comienza el partido!
¡Arranca el partido!
Ya rueda la pelota en el Camp Nou, ¡el Barça en busca de una victoria en Champions!
Barcelona 0-0 Eintracht
¡Todo listo en el Camp Nou!
¡Todo preparado!
Ya se asoman los futbolistas por el túnel de vestuarios, ¡suena el himno de la Champions en el Camp Nou!
La vuelta de la Champions al Camp Nou
Otro de los alicientes de esta noche es la vuelta del Barcelona al Camp Nou después de más de tres años. Entonces, el equipo culé cayó derrotado por 0-3 ante el Bayern.
Tras varios años de obras en el estadio culé en los que el Barça ha jugado en Montjuic, este martes vuelve la Champions a su estadio.
La revancha de 2022
El de esta noche es un partido con sabor a revancha después de lo ocurrido en los cuartos de final de la Europa League en 2022.
El equipo alemán, que terminó ganando el torneo, eliminó al Barça en el Camp Nou en el partido de vuelta ganando 2-3 en un partido marcado por la cantidad de aficionados alemanes que ocuparon las gradas del estadio culé.
Gotze, el gran conocido en el Eintracht
¡Veremos a Gotze en el Camp Nou!
El histórico futbolista que marcó el gol que dio el título de campeón del Mundo a Alemania en Brasil 2014 es el gran conocido de este Eintracht de Frankfurt.
Sale el equipo alemán con Zetterer; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Doan, Larsson, Chaibi, Skhiri; Gotze; y Knauf.
Flick deja fuera a De Jong
¡Ya tenemos once del Barça!
Y la principal sorpresa es la suplencia de Frenkie De Jong. El neerlandés no será de la partida y Flick vuelve a apostar por Eric García en el centro del campo junto a Pedri. Ferran también se queda en el banquillo a pesar de su hat trick en la última jornada de Liga ante el Betis.
Sale el Barça con Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín; Balde; Eric García, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.
¡Vive la Champions en Radioestadio!
¡Buenas noches!
El Barcelona busca reencontrarse con la victoria en Champions tras dos pinchazos consecutivos ante Brujas y Chelsea. El equipo de Flick, líder de LaLiga tras el nefasto mes de noviembre del Real Madrid, se encuentra en una posición delicada en la máxima competición europea y necesita ganar para no descolgarse de los puestos de acceso directo a octavos de final.
¡Vívelo con nosotros en Radioestadio, con Edu García y todo el equipo!