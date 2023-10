Messi levanta su octavo Balón de Oro y aumenta su leyenda

Leo Messi ha culminado su gran obra. El futbolista argentino ha levantado su octavo Balón de Oro tras imponerse a Erling Haaland y Kylian Mbappé en la votación final. Este galardón se suma a los de 2009, 10, 11, 12, 15, 19 y 2021. Cómo cambian las cosas. Hace un año Karim Benzemá levantaba el trofeo y el Messi no se encontraba ni entre la lista de nominados.

Messi hace unos meses dejó entrever que este sería probablemente el más especial de los ocho. Simplemente porque es consciente del motivo por el que lo gana. Por su papel en el Mundial de Catar en el que guio a Argentina a colocarse en el pecho su tercera estrella. Un triunfo que cerró el histórico debate. Para algunos será mejor Maradona, para otros Messi. Pero ya nadie le podrá decir a Leo que él no tiene un Mundial.

"Mi premio más grande fue ése (Mundial) y hoy estoy disfrutando de mi momento y la verdad que no lo pienso. Si llega bien y si no, no pasa nada. Tuve la suerte de, como dije recién, de haber conseguido todos mis objetivos que me fui planteando durante toda mi carrera", dijo en su presentación con el Inter de Miami.

Pues sí ha llegado. Y tenía duros rivales. No hay que olvidar que Haaland conquistó el triplete con el Manchester City y marcó 52 goles en 53 partidos. El otro finalista, Mbappé, firmó una excelente Copa del Mundo con un hattrick incluido en la final que no le sirvió para levantar la ansiada copa. El argentino ha recibido el galardón de manos de David Beckham, presidente de su actual club.

"Esto es un regalo para todo el grupo, toda Argentina. No quiero olvidarme de Haaland y de Kylian. No tengo duda que en los próximos años se van a llevar este premio. No tengo duda que voy a disfrutar de buen fútbol con los jugadores que hay en esta sala y vamos a disfrutar muchos años más", ha señalado tras recibir el Balón de Oro.

Asimismo ha dedicado a Diego Maradona su octavo Balón de Oro, que recibió el día en el que el 'Pelusa' hubiera cumplido 63 años.

"Me acuerdo de Diego, que es su cumpleaños y no hay mejor lugar para felicitarle que rodeado de tanta gente a la que le gusta el fútbol, como le gustaba a él. Feliz cumpleaños, Diego, este premio lo comparto con vos", dijo en un abarrotado teatro Chatelet de París durante la gala del Balón de Oro.

Palmarés de los últimos 20 años

23 Messi (Inter Miami) Haaland (City) Mbappé (PSG)

22 Benzema (R.Madrid) Mané (Liverpool) De Bruyne (City)

21 Messi (Barcelona) Lewandowski (Bayern) Jorginho (Chel)

19 Messi (Barcelona) Van Dijk (Liverpool) Ronaldo (R.M)

18 Modric (R.Madrid) Ronaldo (R.Madrid) Griezman (Atl)

17 Ronaldo (R.Madrid) Messi (Barcelona) Neymar (PSG)

16 Ronaldo (R.Madrid) Messi (Barcelona) Griezmann (Atl)

15 Messi (Barcelona) Ronaldo (R.Madrid) Neymar (Barça)

14 Ronaldo (R.Madrid) Messi (Barcelona) Neuer (Múnich)

13 Ronaldo (R.Madrid) Messi (Barcelona) Ribéry (Múnich)

12 Messi (Barcelona) Ronaldo (R.Madrid) Iniesta (Barça)

11 Messi (Barcelona) Ronaldo (R.Madrid) Xavi (Barcelona)

10 Messi (Barcelona) Iniesta (Barcelona) Xavi (Barcelona)

09 Messi (Barcelona) Ronaldo (Madrid) Xavi (Barcelona)

08 Ronaldo (Manchester) Messi (Barcelona) Torres (Liverpool)

07 Kaká (Milan) Ronaldo (Manchester) Messi (Barcelona)

06 Cannavaro (Madrid) Buffon (Juventus) Henry (Arsenal)

05 Ronaldinho (Barça) Lampard (Chelsea) Gerrard(Liverpool)

04 Shevchenko (Milan) Deco (Barcelona) Ronaldinho (Barça)

03 Nedved (Juventus) Henry (Arsenal) Maldini (Milan)