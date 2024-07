El mensaje del gobierno de Milei a Messi: "Debe pedir disculpas"

Argentina conquistó la madrugada del lunes su segunda Copa América consecutiva tras vencer en la final a Colombia por (1-0), convirtiéndose de esta forma en la selección que más Copas América tiene en la historia, con 16 títulos, superando así a Uruguay, con quienes estaba empatada.

En la celebración de este título fue cuando se generó la polémica, ya que en un directo en la red social Instagram, realizado por el centrocampista argentino Enzo Fernández, que actualmente milita en el Chelsea, comenzaron a entonar un cántico contra la selección francesa que ha sido tildado de racista.

"Juegan por Francia, pero vienen de Angola, qué lindo es, van a correr, es un come travas (travestis) como el puto de Mbappé. Su vieja es nigeriana, su viejo camerunés, pero en el documento, nacionalidad francesa", dice el cántico elaborado por unos fanáticos argentinos durante el Mundial de Catar 2022.

Enzo Fernández ha tenido problemas con jugadores de su club

Tras viralizarse el video, varios jugadores del Chelsea, especialmente los nacionalizados franceses, han dejado de seguir a Enzo Fernández en Instagram. Entre estos nombres están Wesley Fofana, Benoit Badiashile, Axel Disasi, Malo Gusto, Christopher Nkunku, Lesley Ugochukwu, Malang Sarr, David Datro Fofana, Romeo Lavia y Armando Broja.

Además, el central del Chelsea, Wesley Fofana, fue más lejos y puso un comentario en la red social X calificando el video de racista. "Fútbol en 2024: racismo desinhibido", escribió el jugador del Chelsea, acompañado de unos emoticonos llevándose las manos a la cabeza con expresión de incredulidad.

Enzo Fernández ha tenido que salir a pedir perdón

El centrocampista del Chelsea, ha pedido disculpas, a través de su cuenta de la red social Instagram, por haber colgado el vídeo.

"Quiero disculparme sinceramente por un vídeo publicado en mi portal de Instagram durante las celebraciones de la selección nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras", dijo Fernández.

"Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese vídeo, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad.", agregó.

El gobierno de Milei pide a Messi una disculpa

Julio Garro, subsecretario de Deportes de Argentina, pidió públicamente que tanto Chiqui Tapia, presidente de la AFA, como Leo Messi, capitán de la selección argentina, deberían disculparse por los cánticos realizados por los jugadores del combinado celeste durante la celebración de la Copa América.

“El capitán de la selección debe salir a pedir disculpas. Lo mismo que el Presidente de la AFA. Nos deja, como país, mal parados después de tanta gloria”, afirmó el subsecretario de Deportes.

La Federación Francesa de Fútbol ha denunciado el cantico

La Federación Francesa de Fútbol confirmó este martes que presentará una denuncia por "injurias de carácter racial y discriminatorio" después de haberse quejado ante la FIFA y ante la Asociación de Fútbol Argentino por el vídeo en el que los futbolistas argentinos.

"Ante la gravedad de los comentarios chocantes, contrarios a lo valores del deporte y de los derechos humanos, el presidente de la FFF ha contactado directamente a su homólogo argentino y a la FIFA y ha decidido presentar una denuncia en la justicia por injurias de carácter racial y discriminatorio", señaló la instancia federativa.

Además, el Chelsea también ha condenado el acto de su futbolista Enzo Fernández. "El club Chelsea considera completamente inaceptable cualquier forma de comportamiento discriminatorio. Estamos orgullosos de ser un club diverso e inclusivo donde personas de todas las culturas, comunidades e identidades se sienten bienvenidas", comunicó el conjunto inglés.

"Reconocemos y apreciamos la disculpa pública de nuestro jugador y usaremos esto como una oportunidad para educar. El club ha iniciado un procedimiento disciplinario interno", indicó.