Más ruido que fútbol antes del Clásico

El Real Madrid se ha metido en ese territorio incómodo en el que los equipos grandes, cuando no ganan, empiezan a hablar más de sí mismos que de fútbol. Si esta jornada no vence en el Camp Nou, la Liga habrá terminado de verdad. Once puntos con doce en juego son una frontera imposible incluso para un club acostumbrado a las remontadas legendarias. Y cuando el balón ya no alcanza, aparecen los comunicados, los rumores y las explicaciones públicas.

Un reflejo más de la tensión que vive el seno del equipo. El más reciente. El enfrentamiento en la sesión de entrenamiento de la plantilla de Álvaro Arbeloa entre el centrocampista uruguayo y el francés que estuvieron a punto de llegar a las manos y que continuó dentro del vestuario, según desveló este miércoles el diario Marca. Fue una acción, un lance de juego que termino en una falta que continuó con empujones y una fuerte discusión sobre el césped que siguió después dentro y que mostró la división y el mal ambiente del plantel en este tramo final del curso, en una semana en la que el equipo visita el Camp Nou para jugar contra el Barcelona en un clásico que puede decantar el título a favor del conjunto azulgrana.

El penúltimo episodio lo protagonizó Carreras. Pasada la medianoche del miércoles, el lateral publicó un comunicado en Instagram para responder a una información de Onda Cero sobre un supuesto incidente con Antonio Rüdiger, que le habría propinado un bofetón en el vestuario. "En los últimos días han surgido ciertas insinuaciones y comentarios sobre mi persona que no se corresponden con la realidad. Mi compromiso con este club y con los entrenadores que he tenido ha sido íntegro desde el primer día y así lo va a seguir siendo. Desde que volví, siempre he trabajado con la máxima responsabilidad, respeto y dedicación", escribió el jugador. "He luchado muy duro para cumplir mi sueño de volver a casa. Respecto al incidente con un compañero, se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado. Mi relación con todo el equipo es muy buena".

También Kylian Mbappé tuvo que recurrir a un comunicado de su entorno en Afp. El francés, lesionado y pendiente de llegar al clásico, fue criticado tras la aparición de unas fotografías de descanso entre París y Cerdeña. Las dudas sobre su compromiso crecieron rápido.