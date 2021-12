Luka Modric da negativo en coronavirus

Modric y Marcelo dieron positivo en COVID el pasado miércoles. Ayer se confirmaron los contagios de Asensio, Lunin, Rodrygo y Bale. Un brote de coronavirus que ha puesto en alerta a un conjunto blanco que hoy ha recibido buenas noticias: no hay más positivos.

Las últimas PCR a las que se ha sometido la plantilla han arrojado todas ellas resultados negativos, por lo que parece que la sexta ola se ha parado en el vestuario madridista. Pero la mejor noticia de todas ha sido el negativo de Modric, que podría permitir al croata jugar incluso este mismo fin de semana.

El Real Madrid está a la espera de que la Liga y la Comunidad de Madrid den el OK, pero Modric, con la pauta vacunal completa, no tendría que guardar cuarentena si supera un examen serológico y una prueba cardiológica que realiza el propio club para comprobar que no hay ninguna secuela de gravedad.

De esta manera, si superar estos trámites, el futbolista croata podría incluso entrenar con sus compañeros mañana mismo y estar disponible para el duelo del domingo ante el Cádiz si Ancelotti lo estima oportuno. Un regreso quizás algo precipitado, pero que deja a las claras que Modric estará disponible la semana próxima ante el Athletic de Bilbao para despedir el 2022 sobre el terreno de juego.