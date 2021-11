Luis Enrique: "No vamos a arriesgar con nadie"

La vuelta de Ansu Fati: "Esta claro que es un caso especial. Ha estado muchos meses apartado de los terrenos de juego. No vamos a correr riesgos con ningún jugador. Los futbolistas tienen que aceptar que las lesiones forman parte de esto, pero nosotros vamos a cuidar de todos y especialmente de Ansu".

Vuelve Carvajal: "Si no hubiera estado lesionado, no se habría perdido ninguna convocatoria. Estoy muy contento de que vuelva a estar a su nivel. Ha cambiado su dieta y ha hecho cosas positivas que le van a ir bien aunque siempre ha sido muy profesional. Siempre hemos estado pendientes de su estado".

El estreno de Brahim: "Es un jugador que domina las dos piernas con maestría, es de esos pocos jugadores que le pega con la derecha y piensas que es su pierna natural y le pega con la izquierda y te pasa lo mismo. Puede jugar entre líneas, tiene gol, tiene llegada. Trabajaremos para que mejore defensivamente porque sino no tendría sitio en esta selección".

Muchas opciones en el lateral zurdo: "Ojalá tuviera ese problema en las demás posiciones. Jordi Alba y Gayá son los habituales, pero no se pueden dormir. Es la posición que más me ha costado por el gran rendimiento de Marcos Alonso. Podría haber venido y ser titular sin problema. Tengo que reconocer que es la vez que más injusto creo que he sido con un jugador".

Suecia llama a Ibrahimovic: "Me sorprende, no por su calidad pero sí por su edad. Su último partido en Roma he visto su gran nivel. Espero que de manera colectiva podamos anular su potencial y el de los grandes jugadores que tiene Suecia en ataque".

Su futuro en la selección: "Hemos hablado la dirección deportiva, el presidente y yo, y no habrá nada hasta que acabe el Mundial. Ya saben que yo aquí estoy a gusto. Pero el futuro no existe, es irreal, hay que vivir el presente. Si hay un momento en el que no estamos a gusto, nos lo diremos".