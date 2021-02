Marcos Alonso: "Mi hijo se ha esforzado mucho cuando no jugaba y gracias a eso Tuchel cuenta con él"

"Yo no lo hice bien y tú tienes que hacerlo bien por si viene otro entrenador", es el consejo que le dio Marcos Alonso a su hijo cuando no jugaba en el Chelsea. Marcos ha estado tres meses si jugar y sin contar, ha llegado otro entrenador y "gracias a que se ha esforzado, ha entrenado y no se ha dejado, ha podido hacerlo bien y que el entrenador cuente con él".

Sobre el recuerdo de Lampard, asegura Marcos que de todo se aprende: ·Son cosas que pasan, se aprende de todo. Y con Lampard en el banquillo seguro que mi hijo ha aprendido una lección y saber que esto se acaba y no dura para toda la vida·.

Hace tres meses el favorito era el Atlético. Tras la llegada de Tuchel el Chelsea ha cambiado y creo que ahora la eliminatoria está muy igualada.

La calidad de Hazard

El ritmo de Inglaterra es increíble, muy competitiva. Juegas contra el último y te puede ganar, dice sobre la Premier. En el Chelsea, más que una individualidad destaca el bloque. "Desde que se fue Hazard, no hay ningún jugador en el Chelsea que destaque claramente por encima del resto". Hazard es un jugadorazo como la copa de un pino. Cuando se le empezaba a ver, tuvo la lesión del tobillo y después ha encadenado una lesión tras otra. Marcos desea que Hazard recupere su mejor nivel porque "además de un jugadorazo es un gran chaval".

En cuanto a la Liga española no duda en que el Atlético de Madrid es el claro favorito al título porque es el que mejor está haciendo las cosas