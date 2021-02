Cerezo: "El Barcelona hizo una mala operación con Luis Suárez y el Atlético una muy buena"

Sobre el partido en Rumanía, les trae buenos recuerdos pero hubieran preferido disputar el partido ante el Chelsea más cerca: "Aquí ganamos una Europa League con un gran partido, fue un día espectacular. Aún así hubiéramos preferido jugar en un lugar más cercano pero vamos a recordar un gran partido y una gran final".

¿Por qué en Rumanía? Enrique Cerezo explica que es la única opción que les quedaba: "No pudimos jugar en Francia, Italia o Bélgica porque los estadios estaban ocupados y esta era la única posibilidad".

Mala gestión de la situación por parte de la UEFA

El Presidente del Atlético de Madrid piensa que la UEFA no ha sido justa con su decisión: "Creo que lo más justo es que los dos partidos se jugaran en un partido neutral, pero estas son las circunstancias y la vuelta será en el campo del Chelsea. Todos los gastos del viaje a Bucarest corren a cargo del club y es un lo tomas o lo dejas".

La mala racha del equipo

Sobre el bache que está atravesando el equipo, en su opinión tantos casos de coronavirus han influido: "Hemos tenido muchas bajas por Covid y eso influye en las plantillas. Después de pasarlo hay un tiempo para recuperarte del todo"

La Liga es muy larga, asegura Cerezo. Eso requiere una preparación muy importante y en España cualquier equipo juega bien y tiene un buen entrenador y te complica. "¿Qué quieres que te diga que hace tres semanas íbamos a ser campeones y ahora todo lo contrario? Es una competición que las circunstancias cambian mucho"

Cerezo vuelve a insistir en que no le gusta el VAR: "Yo no soy partidario del VAR. Antes había hay un problema, el árbitro, ahora hay dos, el árbitro y el VAR. Para mí no soluciona nada al fútbol, lo entorpece. No entró en el penalti a Oblak, lo de Suárez no me pareció fuera de juego".

Operación del fichaje de Luis Suárez

Luis Suárez, reconoce, "es un jugador con el que estamos encantados". Cada día va a más y a mejor. Niega que se lo hayan regalado, en esta vida nadie regala nada. El Barcelona no quiso contar con él y nosotros le fichamos. "El Barcelona hizo una mala operación con Luis Suárez y nosotros una muy buena"