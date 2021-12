El Kun Agüero se despide del fútbol entre lágrimas

Con la presencia del entrenador del Manchester City, Pepe Guardiola, junto a la plantilla del Barcelona en las gradas del Camp Nou, ha tenido lugar el acto de despedida de Sergio Agüero como futbolista profesional. El delantero argentino ha confirmado que pone punto final a su carrera deportiva debido a unos problemas cardíacos que se le detectaron el pasado mes de octubre en el partido del FC Barcelona contra el Deportivo Alavés.

Haciendo balance entre lágrimas

El Kun Agüero no ha podido contener las lágrimas al anunciar su decisión, pero ha admitido que su salud es lo primero. "Creo que hice lo mejor para ayudar a ganar. me voy con la cabeza alta y muy feliz, no sé qué me esperará en otra vida, pero tengo gente que me quiere y me desean lo mejor. Y gracias a los periodistas, a los que me trataron bien y los que no, no pasa nada. Agradecer a todos los hinchas de los clubs donde he jugado y me quedo con las cosas tan bonitas que he vivido".

El delantero ha reconocido que se siente muy orgulloso de su carrera. "Siempre soñé jugar al fútbol desde los 5 años que toqué una pelota y mi sueño era jugar en Primera, nunca pensé llegar a Europa. Gracias a Independiente, me formé allí, al Atlético que apostó por mí con 18 años, a la gente del City, que saben lo que siento por ellos, dejé lo mejor allí y me trataron muy bien y a la gente del Barça. Llegaba a un gran club y me trataron muy bien -ha jugado cinco partidos como azulgrana y solo uno completo- . No se ha olvidado de la selección de su país. La selección argentina, ha dicho, "es lo que más amo".

El proceso

"Las primeras semanas fueron duras. Tras la primera prueba física los médicos ya me dijeron que había posibilidades de no seguir y comencé a mentalizarme. Días después me dijeron que era definitivo y tardé en procesarlo. Todavía tenía esperanzas, pero en frío vi que no. Ahora estoy bien." Así ha explicado Sergio Agüero cómo ha sido el proceso que le ha llevado a tomar la decisión de abandonar el fútbol tras serle detectado un problema cardiaco el pasado 30 de octubre.

"Estuve en manos de los médicos y me dijeron que lo mejor era dejar de jugar. Tomé la decisión hace 10 días. Hice todo lo posible por si había alguna esperanza, pero no había muchas."

"Que me haya pasado con 33 años es positivo, lo estoy contando. Intentaré ser feliz fuera del fútbol". Sin embargo, el jugador argentino ha admitido que no es fácil dejar de ir a entrenar cada día y prescindir de los viajes con los compañeros, pero advierte: "voy a seguir vinculado al fútbol y voy a poder disfrutar un poco más de la vida."

El Barcelona ya le echa de menos

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha agradecido la presencia en las gradas del Camp Nou de los representantes de Atlético de Madrid, Manchester City y de la selección argentina para despedir al Kun y ha lamentado su precipitada retirada. "Nos hemos quedado con las ganas, pero has tomado la decisión correcta y tienes nuestro apoyo. Eres un goleador nato reconocido en todo el mundo. Has sembrado mucho en el fútbol no solo por tus goles, también por tu simpatía. Nos hubiera gustado que hubiera llegado antes."