Agüero en su presentación con el Barcelona: "Creo que Messi sí seguirá"

El Kun Agüero ya es jugador del Barcelona y se convierte en el primer fichaje de Joan Laporta tras su vuelta como presidente al club azulgrana. El delantero llega tras quedar libre del Manchester City tras diez temporadas en el club inglés. Firma por dos años, hasta 2023 y tendrá una cláusula de 100 millones de euros.

Una presentación que ha ido con un ligero retraso. Al parecer Agüero ha sufrido un leve mareo del que se ha recompuesto antes de poder atender a los medios y compartir sus primeras impresiones como jugador culé. En el Auditori del Camp Nou, repleto de periodistas y con la presencia de su familia ha recibido la bienvenida de Laporta a ritmo de tango: "Es un jugador deseado. Ha hecho esfuerzos por venir, y la afición te lo agradecerá. Ojalá haya público pronto.Nos gusta tu confianza y convencimiento. Nos haces mucha ilusión y tenemos muchas ganas de verte jugar. Empezamos contigo".

"Estoy muy contento. Intentaré dar lo mejor para ayudar al equipo a ganar cosas importantes. Es una alegría inmensa. Es el mejor equipo del mundo", ha asegurado Agüero que ha confesado que no había imaginado este futuro, ahora presente para él pero que cuando sale una oportunidad así "como para salir corriendo".

Uno de los motivos que le ha traído a Barcelona es su buena relación con Messi. El Kun confía en que puedan jugar juntos en la selección y también como azulgranas: "Esperemos jugar juntos, pero ya veníamos negociando hace tiempo. Pero eso son decisiones de él con el club. Conviví con él y lo conozco bastante. Creo que sí que seguirá".

A las órdenes de ¿Koeman?

Agüero, como es lógico no se ha pronunciado sobre el futuro pero ha reconocido que todavía no ha hablado con él: "No es asunto mío. El club tomará la mejor decisión. No tengo el derecho de opinar. No he hablado con Koeman".

Laporta ha confirmado que Koeman dio el visto bueno para la incorporación de Agüero y al presidente se le ha preguntado por el periodo de reflexión sobre el inquilino del banquillo y por sus palabras parece que se le aclara algo el panorama al holandés: "Hemos iniciado periodo de reflexión con Koeman. Hay contactos. Tiene contrato en vigor y la voluntad es de respetarlo en la medida en la que unifiquemos criterios. Máximo respeto. Las conversaciones van muy bien. Pero el periodo de reflexión va muy bien".