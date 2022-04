Koeman: "No siento que haya fracasado en el Barça, ni mucho menos"

El ex entrenador del FC Barcelona Ronald Koeman ha asegurado que la situación actual del primer equipo a las órdenes de Xavi Hernández es "la misma" que en su etapa en el banquillo. No cree que se pueda culpar a un entrenador y recuerda que cambiar de técnico no siempre es sinónimo de mejora. También ha pedido "apoyo máximo" para Xavi por parte del entorno y, en concreto, de un presidente, Joan Laporta, al que reprocha que no le diera plena confianza en su momento.

En la misma situación

"Es verdad que la situación del Barça de Xavi es la misma que la mía. Quiero decir que cambiar un entrenador no siempre es algo para poder mejorar. Lo único que pido es apoyo para Xavi, porque ningún entrenador es el único culpable. Yo no tuve el apoyo máximo del presidente, espero que haya aprendido de esto y sí dé apoyo a Xavi", aseguró Koeman a los medios tras presentar el torneo benéfico de golf 'Koeman Cup'.

Koeman fue crítico con la manera de manejar su salida por parte de Laporta.

"No me gustó que por parte del presidente se dijera 'off the record' que no sabía si seguía o no, que había dudas, y eso no es bueno ni lo que necesita un entrenador. Aunque te echen, a nivel interior hay que hablarlo todo, pero hacia fuera hay que defender al entrenador, porque si no se hace entrenar es todavía más complicado", reconoció el técnico neerlandés, que sufrió en ese periodo de tiempo en que su cargo estaba en duda.

"Espero que el presidente sepa la situación del club, que da mucha pena y me duele porque soy culé. Sigo viviendo en Barcelona, seré seleccionador de Holanda a partir de enero y pido máximo apoyo a Xavi, porque es una leyenda, un muy buen entrenador y de la casa, y poco culpable de que el Barça esté en esta situación", ha reiterado.

Reconocimiento a su sucesor

Koeman reconoce que con Xavi el equipo ha mejorado "en algunas cosas", pero por haber fichado. "No es bueno comparar, cuando me fui el Barça estuvo a 8 puntos del Madrid y ahora están casi al doble. No es bueno comparar. Generalmente, el trabajo de Xavi es igual de complicado que el que tuve yo, por la situación del club", defendió al de Terrassa.

"Si se pierden los últimos partidos en casa, es por algo. Nosotros también perdimos. Es la realidad del Barça y la tenemos que aceptar, y hay que apoyar al equipo porque el Barça necesita tiempo para volver a ser lo que ha sido. Pido tranquilidad, hay que pensar a largo plazo y dar confianza y apoyo al entrenador", repitió.

Reivindicación de su etapa

El técnico holandés hace un balance positivo de su época como entrenador blaugrana, con una Copa del Rey ganada en temporada y media. "No me siento un entrenador que ha fracasado, ni mucho menos. Fallamos en Granada en LaLiga, pero nos quedamos con un título de Copa, y si ganas algo no es un fracaso", manifestó.

"He defendido al club todos los días, aceptado salidas de jugadores por el bien del club... Habrá cosas que a lo mejor tendría que cambiar, somos humanos, y tuve fallos como entrenador, como cualquier entrenador menos Pep Guardiola, que es el único que hace todo bien", aseguró, sincero.

También pidió que no se le ataque por haber cambiado el denominado 'ADN Barça'. "No se puede culpar a un entrenador por perder el ADN Barça porque hay muchas maneras de ganar. Ganamos la Copa con un gran fútbol. No hay un sistema claro hoy día y depende de los jugadores que tienes. Y es verdad que hoy día el Barça no puede fichar a los mejores jugadores del mundo y eso te distancia con los mejores, como el City o el Liverpool, hoy día", avisó.

A nivel personal, cree que todavía es querido en Barcelona, donde sigue viviendo. "Hay gente que critica y es normal. Pero todavía muchos culés me tienen cariño, saben que ha sido un momento muy complicado en el club, y yo soy del Barça y ese cariño no ha cambiado y ojalá podamos seguir celebrando títulos con el Barça. Con Xavi, con Jordi Cruyff, con los jóvenes y ojalá con Frenkie de Jong, que quiere triunfar en el Barça. Todos queremos que el Barça gane", se sinceró.

"Podría escribir un libro sobre mi año y medio en el Barça. Pasamos el coronavirus, no hubo presidente, tuve que responder a todo tipo de preguntas, no se pudo fichar a los jugadores que quería, con un fair-play financiero complicado. De un día para otro nos quedamos sin Messi, el mejor del mundo. Sin Griezmann, en el último día de mercado. Me criticaron mucho por Luuk de Jong, y menos mal que ha dado puntos al Barça al marcar en el último tramo de partidos", resumió sobre su año y medio en el banquillo culé.

Torneo Benéfico 'Koeman Cup'

Ronald Koeman será el anfitrión y padrino del torneo benéfico de golf 'Koeman Cup by Fundación Sportium', que se disputará el 7 y 8 de julio en el Club de Golf Barcelona de Sant Esteve Sesrovires, y cuyos beneficios serán destinados a la Cruyff Foundation.

"Estoy muy contento de estar aquí y de anunciar la segunda edición de la Koeman Cup. El año pasado los beneficios fueron para el Hospital Sant Joan de Déu, ahora irán para la Cruyff Foundation. En un año especial, Johan tuvo que cumplir 75 años y su fundación cumple este año 25 años. Por el cariño de la fundación, soy embajador junto a mucha gente más", manifestó el neerlandés.

Por su parte, la directora de la Cruyff Foundation, Pati Roura, aseguró que destinarán los beneficios del torneo a un programa de transformación social, programa educativo para jóvenes vulnerables. "Siempre que le pedimos a Ronald que colabore con nosotros lo hace, pero en esta ocasión ha sido él quien ha querido donar los beneficios a la fundación, y le estamos muy agradecidos".