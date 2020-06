James se pregunta por qué no juega y afirma que el Real Madrid no le dejó fichar por otro equipo español

James Rodríguez volvió a jugar ocho meses después ante la Real Sociedad en el Reale Arena. El colombiano no cuenta para Zidane y nunca se ha callado al respecto de esta situación. En una entrevista concedida al portal GolCaracolTV.com el mediocentro ha hablado de su rol en el equipo de Zidane y de las opciones que tuvo para salir del equipo merengue.

"El Real Madrid no me dejó salir a otro equipo español"

En los dos últimos mercados de fichajes se informó de la salida de James rumbo al Wanda Metropolitano. El Atlético de Madrid quería hacerse con los servicios del colombiano pero la operación no se llevó a cabo.

En esta declaraciones, James Rodríguez afirma que " hubo una propuesta muy buena de un equipo español, no me gustaría decir el nombre del equipo, pero el Real Madrid rechazó".

Esto sucedió después de volver de su cesión del Bayern Múnich. De esta etapa comenta que "querían hacer el uso de la opción de compra, pero hablé con un dirigente para que no la hicieran porque no me sentía cómodo y no era feliz.

¿Por qué no juega en el Real Madrid? Eso quisiera saber"

La segunda etapa de Jame Rodríguez en el Real Madrid está pasando sin pena ni glorias. Es conocido que no es del gusto de Zinedine Zidane y eso se nota en las alineaciones del francés. El pasado domingo volvió a jugar ocho meses después como titular con el conjunto blanco.

Sobre sus suplencias habituales en el Real Madrid, el colombiano bromea y comenta que "es buena pregunta y me también me gustaría saber por qué no juego". El mediocentro afirma que "en los primeros entrenamientos en agosto me dejaban afuera en los trabajos tácticos, me sentía incómodo porque nunca había vivido eso. Empecé la pretemporada con el Madrid sin querer, porque pensé que se cerraba antes esta operación con el otro club español".

Malestar con "las mentiras" que se dicen

"Se dicen muchas cosas de mí y casi todas mentiras. Lo que más me incomoda es que se dude de mi profesionalismo, eso no lo acepto. Soy muy profesional, por eso he llegado hasta donde he llegado. Me deja tranquilo que la gente que está al lado mío y ha trabajado conmigo, sabe de lo que hablo. Me cuido como nadie. Entreno en mi día a día muchísimo. Siempre quiero mejorar", afirma en la entrevista.