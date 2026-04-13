Irene Paredes: "¿Revancha con Inglaterra? No tiene sentido, tenemos ganas de ganar"

"Será un gran partido, uno de los partidos que gusta jugar, en un estadio histórico, contra un rival al que venimos enfrentándonos varias veces los últimos años, que nos exige al máximo, sabemos que tendremos que estar a nuestro mejor nivel para poder sacar un resultado positivo de aquí", dijo desde Wembley la capitana de la selección antes de enfrentarse a Inglaterra en la fase de clasificación al Mundial de 2027. Y reveló que al grupo le gusta "estar tranquilo" y "focalizado en el juego" antes de un encuentro de esta envergadura, porque "el resto es envoltorio". "Lo que nosotras mejor sabemos hacer es jugar y sabemos los detalles del juego que tenemos que hacer bien para que el juego fluya", comentó.

"Lo que sí tenemos es ganas de ganar, lo de revancha a veces tampoco tiene mucho sentido, porque por mucho que ganemos o pase lo que pase mañana, la Eurocopa no nos la devuelven. Pero sí tenemos ganas de hacer las cosas bien, de sacar un resultado positivo que nos haga sumar puntos", explicó respecto a si quieren vengarse de la final perdida ante las inglesas en la última Eurocopa en 2025. Paredes insistió en que, incluso si ganan, "no será revancha". "Porque ya perdimos la Eurocopa y eso duele, pero sí, queremos hacer un buen partido porque queremos ganar los tres puntos, pero no es definitivo, tendremos más partidos, más oportunidades, pero será importante si hacemos un buen partido y ganamos", expresó.

Y ahora se enfrentan en "un campo histórico" y "seña de identidad de la selección inglesa". "Es maravilloso que la selección juegue aquí sus partidos en casa y como jugadora, es mi segunda vez aquí, contenta de poder representar a la selección, de pertenecer a una selección que es capaz de competir por todo y de poder estar disponible de jugar un partidazo como el de mañana. Es increíble que se hayan vendido más de 70.000 entradas", celebró. "Por suerte estamos muchas de las que el año pasado vinimos, pero hay otras muchas jugadoras que será su primera vez (en Wembley), aunque no la primera vez en un estadio grande. Entonces, las jóvenes tienen mucha más ventaja que nosotras, han jugado delante de muchísima gente. Lo tienen muy claro, sabemos lo que lo que tenemos que hacer, centradas ya en el entrenamiento", agregó.