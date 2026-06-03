Iñigo Pérez: "Entrenar al Villarreal es un desafío importante"

El técnico navarro, que fue presentado a los medios por el presidente del club, Fernando Roig, dijo que está “muy ilusionado” con esta nueva etapa y afirmó que no puede prometer resultados, pero sí “sacrificio, trabajo e ilusión”. Iñigo Pérez desveló que una de sus prioridades es conocer el entorno, la cultura y las personas que rodean al Villarreal para acelerar su adaptación, si bien precisó que ha estado en clubes que comparten “rasgos identitarios”, por lo que espera que sea rápida. El pamplonés elogió el modelo de club que ha implantado el Villarreal desde hace 30 años bajo la dirección de Fernando Roig, por lo que afirmó que no necesitó tiempo para aceptar la propuesta del club amarillo. “No necesité mucho convencimiento y más en un momento incipiente de mi carrera. Uno no tiene ojos para nadie más. Es un paso importante para mi carrera, pero no fue difícil la respuesta”, señaló.

El técnico asumió con “responsabilidad” los nuevos objetivos deportivos del Villarreal “en términos de presión, metas o resultados”, más ambiciosos que los del Rayo, su anterior club, si bien precisó que en el fondo la clave de entrenar equipos está en “gestionar a personas y futbolistas”. En cuanto a su idea futbolística, el navarro señaló que primero quiere entender “el ecosistema del vestuario” para obtener “información” de todos sus jugadores y saber “cómo se sienten”. “A partir de ahí, y sabiendo que este equipo ha quedado tercero en LaLiga, nos quedaremos con todo el trabajo de Marcelino y añadiendo matices”, reflexionó.

El entrenador admitió que la experiencia de su ayudante, Adrián López, exjugador del Villarreal, también le ayudó a tomar la decisión de firmar y reconoció que, pese a su juventud, tiene experiencia para afrontar un reto como compaginar resultados en Liga y Liga de Campeones. “Entrenar en la Liga de Campeones es importante, porque es una competición que engancha”, dijo Iñigo Pérez, que destacó que el Villarreal debe mantener esa exigencia de disputar el gran torneo continental cada año. En ese sentido, aseguró que, tras su experiencia en el Rayo este curso en Europa, la clave para afrontar los dos torneos es lograr que el jugador “afronte de forma neutra cada competición”, ya que es algo que favorece “el rendimiento sostenido durante once meses”.