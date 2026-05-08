Iñigo Pérez: "Ahora queremos traer la copa"

El Rayo Vallecano, con un gol en la primera parte del brasileño Alemao y el protagonismo destacado de Augusto Batalla, que paró un penalti, venció en el estadio de La Meinau al Estrasburgo (0-1), igual que hizo en la ida en Madrid, y logró una histórica clasificación para la final de la Liga Conferencia. "Creo que es el mejor partido realizado desde que tengo la fortuna de dirigir al Rayo por el nivel de juego ofensivo, defensivo y el condicionante que generalmente genera bloqueo por lo que hay en juego", dijo Iñigo Pérez, en declaraciones a Movistar+.

El técnico navarro reconoció que "cuando estas haciendo un buen partido, generas y no llega el gol, el cerebro se conecta con situaciones en las que has merecido ganar y acabas penalizado". Uno de los protagonistas del partido fue el uruguayo Luis Alfonso 'Pacha' Espino, que no iba a ser titular pero acabó saltando de inicio debido a la lesión en el calentamiento del internacional marroquí Ilias Akhomach. "Sé lo que produce 'Pacha' en la gente y el partido que ha hecho no lo hace cualquiera. Es un jugador que nos da mucho, que tiene un compromiso bestial con el grupo y que hace todo bien", comentó Iñigo Pérez, que también destacó a Batalla, un seguro bajo palos.

"Hizo un gran partido aparte de la parada del penalti en un momento que, aunque sabes que estas cerca de la clasificación, les hubiera permitido tener cuatro minutos de explosión y sostener eso no es fácil", manifestó. En la final, el Rayo se enfrentará al Crystal Palace inglés, que eliminó en su semifinal al Shaktar Donestk ucraniano. "Un gran equipo pero no se entiende que a una final llegue alguien que no tiene nivel. Es un equipo precioso para que quede en el recuerdo. Será bonito ver una final contra ellos pero cuando llegue hablaremos pero la queremos traer", concluyó.