Griezmann versus Falcao

Antoine Griezmann y Radamel Falcao fueron los dos protagonistas del mercado de fichajes de este verano. Ambos llegaron casi sobre la bocina para iniciar el camino de regreso. El primero al Atlético de Madrid tras dos años penando en el Barcelona. El segundo a la Liga española trece años después de triunfar precisamente en el Atlético, para recalar en el Rayo Vallecano. Y aquí terminan los paralelismos.

Griezmann todavía no ha estrenado su cuenta goleadora a las órdenes de Simeone y Falcao convierte todo lo que cae en sus pies o asiste a sus compañeros.

Esperando a Griezmann

En esta segunda etapa en el Atlético de Madrid, Griezmann ha jugado 4 partidos y no ha marcado un solo gol. Aunque lo más preocupante no es su falta de puntería. El francés aporta poco al juego del equipo. Ante el Alavés, en la séptima jornada, jugó su primer partido completo y no generó ningún peligro ante la portería rival. Simeone, el gran valedor del francés, no se cansa de repetir en sala de prensa que espera mucho más de él, aunque sigue confiando en que llegará a ser el jugador determinante que era cuando en 2019 decidió poner rumbo a Barcelona.

También es cierto que Griezmann ha llegado a un Atlético de Madrid diferente al que dejó entonces, pero un Atlético campeón de Liga. El francés es el máximo goleador del Atlético en la Liga de Campeones. Mañana en Milán tiene una gran oportunidad para romper su racha negativa, conservar su récord y empezar su reconciliación con la hinchada rojiblanca.

Un tigre anda suelto en Vallecas

El fichaje de Falcao por el Rayo Vallecano fue una sorpresa para todos. También ha sorprendido el nivel y el rendimiento que el colombiano está ofreciendo a las órdenes de Iraola. Es como si llevará años jugando con sus nuevos compañeros.

Radamel Falcao devuelve en forma de goles el entusiasmo que su llegada desató entre la afición franjirroja, cómo pudimos ver en su multitudinaria presentación.

Ha jugado tres partidos con el Rayo y ha marcado tres goles y tiene una influencia capital en el juego de ataque de su equipo. El único jugador vallecano que puede decir lo mismo es Diego Costa, como contaba Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip, en Radioestadio de Edu García.

Falcao firma goles decisivos en los triunfos de un equipo que ocupa la quinta plaza de la clasificación con 7 jornadas disputadas. Su mejor momento desde la temporada 1999-2000 y entonces el equipo disputo por primera y única vez la Copa de la UEFA.