Falcao: "Estoy muy emocionado por fichar por el Rayo Vallecano"

El delantero colombiano Radamel Falcao, que jugará esta temporada en el Rayo Vallecano, le asegura a Raúl Granado que se se encuentra muy emocionado por fichar por el Rayo y contento por el cariño que la gente le ha mostrado. "A veces como jugador no eres consciente de ese tipo de detalles por parte del público, pero sí a mi edad y después de lo que he vivido en el fútbol sentir esa alegría de la gente por mi vuelta me llena de mucha felicidad" afirma el deportista.

El Rayo Vallecano muy ilusionado con su llegada

El equipo madrileño se ha mostrado desde un primer momento muy contento con la llegada del futbolista. "Yo también estoy muy contento de poder estar en el Rayo, para mí es una una oportunidad muy importante y quiero aprovecharla, quiero dar el máximo de mí. Llegó un club con mucha historia y quiero ser un jugador que por ahí le brinde esperanza e ilusión a todos los rayistas y y que podamos conseguir muchos objetivos" afirma.

Este viernes el presidente del Rayo Vallecano aseguró que Falcao es el mejor rematador del fútbol mundial en los últimos 25 años y que está en el Top 3 de la historia del fútbol junto a Pelé y a Hugo Sánchez. "Estoy agradecido por la confianza que me da. Es verdad que por mi paso por el Atlético y otros clubes he podido tener una efectividad importante y deseo poder dar lo mejor de mi que en este caso son los goles para el equipo" asegura Falcao.