Getafe y Athletic buscan nueva ilusiones

El Athletic trata de ilusionarse tras el varapalo recibido la pasada jornada en el Civitas Metropolitano, a dónde llegó con opción de asaltar la cuarta plaza de la tabla y del que salió a seis puntos de ella ya solo con quince por disputarse. Ese 3-1 en su única derrota en cuatro partidos en lo que va de curso contra el conjunto colchonero tuvo sabor a casi despedida de una temporada en la que los de Ernesto Valverde se ganaron ya el sobresaliente conquistando la Copa del Rey y, como consecuencia, haciendo surcar la Gabarra por las aguas de la ría cuarenta años después.

Además, el hecho de que la final de la Liga Europa de la próxima temporada 2024-2025 sea en San Mamés hace que la segunda competición continental, en la que siempre ha disfrutado mucho, le sea al Athletic casi igual de atractiva que la Champions. No obstante, el discurso en el club vasco es que hay que ir a por todo lo que se pueda mientras haya opciones y no ha descartado aún la Liga de Campeones. Para apurar sus últimas, y ya escasas, opciones a Valverde no han parado de surgirle contratiempos en forma de lesiones en la última semana. Así se le presumen cuatro bajas, todas de jugadores titulares. Las de Yuri Berchiche, Dani Vivian, Iñigo Ruiz de Galarreta y Oihan Sancet.

El lateral izquierdo no llegó tampoco al choque del Metropolitano después de su lesión en el tobillo ante el Granada en una dura entrada de Bruno Méndez. Los dos centrocampistas, con sendas lesiones musculares, ya fueron relevados antes del final del partido ante el Atlético y el central internacional aguantó el encuentro pero no ha trabajado con el grupo en lo que va de semana sin que se sepa el motivo. Por contra, Valverde recupera a Oscar de Marcos, indiscutible en el lateral derecho, baja por sanción la última jornada. Volverá a un puesto que tuvo que ocupar Vivian en el Metropolitano por las bajas en los dos laterales.

Los relevos de los otros tres jugadores también parecen claros. El de Yuri seguirá siendo Iñigo Lekue, primera opción de recambio para los dos laterales, y los de Galarreta y Sancet apuntan a Mikel Vesga, junto a Beñat Prados en el doble pivote, y a Unai Gómez por detrás de Gorka Guruzeta en un ataque con los Williams en las bandas. Como no puede jugar Vivian en el centro de la defensa lo harán Yeray Álvarez y Aitor Paredes, los otros dos centrales disponibles. Completará el once Unai Simón bajo palos.

Enfrente está el Getafe, que recibe con los deberes hechos al Athletic. Después de tres temporadas consecutivas sufriendo hasta el final, el equipo madrileño puede saborear este curso la tranquilidad de afrontar las últimas cinco jornadas sin sobresaltos. El único objetivo, aunque difícil, es tratar de alcanzar la séptima plaza que da acceso a la Liga Conferencia del que le separan seis puntos. En esa carrera, además, hay otros tres equipos, por lo que esa ambición se torna muy complicada al tener que ganar todo hasta el final y depender de más rivales.

Mientras tanto, el equipo madrileño sigue a lo suyo y tratará de quedar lo más arriba en la clasificación. Para ello el primer escollo es el Athletic, ante el que siguen sin estar disponibles los lesionados de larga duración: Borja Mayoral, Mauro Arambarri, Domingos Duarte y Juan Iglesias. El único que podría volver a la convocatoria es Carlos Aleñá, que ya ha entrenado con normalidad esta semana, aunque no es probable que salga en el once titular, que podría ser el mismo que la pasada jornada contra el Almería, con la duda en la punta de ataque entre Juanmi Latasa y Juan Mata.