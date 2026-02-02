Galarreta rescata un punto para el Athletic en el derbi vasco

La Real abrió el marcador en el con un gran tanto de Gonçalo Guedes, de disparo lejano, y gozó de la mayoría de las ocasiones del partido pero no aguantó el acoso final local superada toda la defensa por la determinación de Galarreta en una jugada en la que se vistió de Nico Williams para ir deshaciéndose de rivales a base de determinación y habilidad y empatar un partido. Esa igualada final permite al Athletic no solo sumar, sino también subir tres peldaños en la tabla, hasta la undécima plaza, y como mínimo mantener los tres puntos de ventaja sobre el descenso, y a la Real apuntalarse en la octava plaza, todavía un poco lejos de Europa, ante la amenaza de sus muchos perseguidores.

De inicio Ernesto Valverde, con ocho bajas, entre ellas Vivián, Laporte y Sancet, sorprendió con la titularidad de Nico Williams, baja el miércoles en Liga de Campeones, y además dio descanso a Iñigo Ruiz de Galarreta. Pellegrino Matarazzo, por su parte, también introdujo novedades dejando en el banquillo a Brais Méndez y apostando por Marín en la banda izquierda para suplir al lesionado Barrenetxea. El Athletic arrancó decidido a llevar la iniciativa e intentar mantener a la Real en su campo, pero, aunque parecía que lo conseguía durante la mayor parte del tiempo, era el conjunto donostiarra el que creaba peligro en el área rival.

Hasta hacer de Unai Simón la estrella del encuentro con cuatro paradas a cada cual más meritoria. La primera en un mano a mano a mano con Marín que posteriormente sacó casi bajo palos Areso para frenar el intento de Oyarzabal de marcar en el rechace. La segunda intervención del meta internacional fue tan plástica como efectiva, una estirada para cazar un cabezazo de Jon Martín en una jugada a balón parado, y las dos siguientes fueron ya en sendas salidas para evitar que marcase Guedes después de escaparse de la defensa local. Pero Simón ya no pudo con la quinta, un tremendo disparo lejano tras golpe franco, muy violento y sin oposición, que se coló por su primer palo de la portería local.

El Athletic, por contra, no fue capaz de generar en la primera mitad ni una sola ocasión de gol. Tuvo varias llegadas que anunciaban peligro, casi siempre con Nico Williams de por medio, pero no llegaron a concretarse. Salvo una de Guruzeta aún con 0-0, tras un robo al borde del área de Rego y un gran pase posterior del medio centro, en la que salió a bloquearle Zubeldia. Tras el descanso el Athletic trató de nuevo de dominar y Paredes se animó con un tiro lejano que salió cerca del palo derecho de la meta de Remiro.

Pero de nuevo fue la Real la que creó peligro. Concretamente con una jugada extraordinaria de Oyarzabal, que demostró su categoría ante Yuri y Paredes, de los que se deshizo con inteligencia, recursos y habilidad, para acabar disparando al lateral de la red. Valverde, que ya había metido a Galarreta, movió el banquillo y prescindió de Nico y Berenguer, a los que se vio durante el partido que la pubalgia y la artritis en un dedo que arrastran todo el curso les tiene muy limitados. Galarreta mejoró el juego local, pero para poco más le dio que para centros con buena intención que la defensa visitante, firme y sólida, despejaba sin mayores dificultades. San Mamés pidió penalti en una mano de Guedes y en una caída de Nico, pero Guillermo Cuadra no lo vio igual.

El Athletic inició el asedio final con un disparo cruzado, casi sin ángulo, de Navarro y lo continuó con el 1-1 en una jugada en la que Galarreta se disfrazó de Nico Williams. El eibarrrés desestabilizó a la defensa con una tremenda diagonal por el área que acabó con un disparo cruzado imposible para Remiro. Ese arreón final rojiblanco, en el que los 'leones' insistieron mucho, fue ya en superioridad numérica del Athletic por expulsión previa, en el minuto 83, de Brais por una agresión a Paredes. Una decisión controvertida y de la que se hablará mucho en las próximas horas.