El fútbol argentino despide a Messi: "Duele en el alma"

La noticia de este lunes en clave futbolística ha sido el anuncio de Leo Messi de su retirada de la selección argentina. Poco más de un mes después de caer con España en la final del pasado Mundial, el considerado por muchos mejor futbolista de todos los tiempos decide dar un paso al lado y dejar sitio a "chicos muy grandes" que vienen atrás y "merecen estar".

El astro argentino, que ha pasado por etapas de todo tipo en la selección, deja la albiceleste con un palmarés envidiable. Un Mundial, dos subcampeonatos del Mundo, dos Copas América y un Oro Olímpico destacan entre sus logros y muchos presentadores y periodistas argentinos no han podido contener las lágrimas este lunes al contar la noticia en los medios de comunicación nacionales.

Carlos Ares asegura en Radioestadio Noche que "duele en el alma" aunque ya supiera que no iba a estar en la siguiente Copa América y destaca que la muerte de su padre sumado a la derrota en la final del Mundial ante España han terminado cerrando una etapa.

También en Radioestadio Noche Santi Segurola recordaba hasta cinco etapas distintas en la carrera del argentino. "El primero jugaba de extremo y era todo explosión; el segundo comenzó a jugar de falso '9'; el tercero corría poco, pero metía 50 goles; el cuarto se fue al PSG y se medio perdió hasta que reapareció en el Mundial de Qatar; y este quinto podría ser residual, pero no lo ha sido en el Mundial".

"Se va a tiempo, no como Cristiano Ronaldo", sentencia.