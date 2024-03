De la Fuente se enreda con Brahim en la lista de Cubarsí

Luis de la Fuente, seleccionador español, desveló que Brahim Díaz tomó la decisión de jugar con Marruecos antes de saber que estaba en la prelista de España para los amistosos ante Colombia y Brasil, afirmó que "era imposible traerle" y no cerró la puerta a un cambio de decisión del jugador en el futuro.

Sin explicación

"No le llamo porque era imposible traerle. El 1 de marzo doy una prelista en la que está. Desde noviembre hasta marzo no hay posibilidades porque no hay convocatorias. Es lo único que podía hacer. Hay un documento del 9 de marzo en el que él renuncia a jugar con España. No se le podía traer. Ha decidido jugar con Marruecos y total respeto", manifestó en rueda de prensa.

"He hecho deportivamente lo que tenía que hacer, que era meterle en una prelista. Hablo de igualdad, de mismas condiciones porque el resto de compañeros estaban en esa prelista como él", añadió.

Curbarsí es el presente y el futuro

Luis de la Fuente, seleccionador español, explicó las razones por las que Pau Cubarsí, central de 17 años del Barcelona, pasó de ir citado por las categorías inferiores de España a hacerlo con la absoluta, gran novedad para los amistosos ante Colombia y Brasil, resaltando la "gran ilusión" que ha generado su irrupción en la elite.

"Todos los que hemos visto jugar a Pau salimos de dudas del futbolista que es y la categoría que tiene. Le conocíamos de categorías inferiores, no nos sorprende tanto, pero a muchos les ha podido sorprender. Sabemos de su potencial. Nunca miramos el carnet de identidad, sólo el rendimiento", explicó sobre la llamada a Cubarsí.

"Que no quepa ninguna duda de que a todos los seleccionadores el único interés que nos mueve es el deportivo. Tratamos de traer a los mejores, con los que creemos que vamos a ganar. Si no, sería tirar piedras contra nuestro propio tejado. Cubarsí está en gran momento y nos genera gran ilusión de presente y de futuro. Queremos contar con él en una larga trayectoria profesional", añadió.

Cubarsí sigue los pasos de su compañero en el Barcelona, Lamine Yamal, que con 16 años ya es un fijo de las convocatorias de la selección española y una de las apuestas de cara a la Eurocopa del próximo verano en Alemania.

"Estoy feliz de poder disfrutar de estos jóvenes futbolistas, de que el futuro del fútbol español esté garantizado. Ellos son la punta del iceberg pero hay muchísimos por debajo que llaman a la puerta de otras categorías y que en un corto periodo de tiempo competirán en Primera división", opinó.

"Todo se acelera en la vida, yo tuve la suerte de debutar en Primera en otros tiempos con 19 años. A nadie le regalan nada y cuando se da un paso de esta importancia tienes que estar seguro de que están preparados. Son futbolistas muy especiales. No es lo habitual pero ya hay jugadores con 20 años rindiendo al máximo nivel, y tener a algunos con 17 años no es habitual pero son especiales. No nos tiembla el pulso a la hora de tomar estas decisiones que tomamos con total seguridad y convencimiento".