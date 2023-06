Fran García: "He hecho la mili fuera"

El lateral izquierdo español Fran García aseguró, en su rueda de prensa de presentación como nuevo jugador del Real Madrid, que sus tres temporadas en el Rayo Vallecano fueron "una mili" que le permitieron cumplir "el sueño" que lleva "persiguiendo" desde que llegó a la cantera del conjunto blanco en 2013.

El sueño hecho realidad

"He hecho la mili fuera. Como persona y como jugador he crecido mucho en estos tres años allí y les estoy muy agradecido. Soy un jugador muy constante y eso tengo que agradecérselo al Madrid porque me lo inculcó desde que llegué aquí", dijo.

"Siento orgullo y saber que el trabajo realizado y el camino que me ha tocado hacer tiene recompensa, que es volver a mi casa; de la que salí tras llegar con 13 años", comentó.

"Para mí es un sueño que llevo persiguiendo desde que llegué aquí. Cuando llegué al Rayo lo dije, que trabajaba para volver aquí. Contento de que esa oportunidad se haya podido dar", completó.

"Al Rayo le estoy agradecido porque fue el club que me dio la oportunidad de dar ese primer paso como profesional y gracias a eso estoy aquí hoy", añadió.

Fran García explicó cómo vivió los últimos meses ante el interés de otros clubes por hacerse con sus servicios, como el Bayer Leverkusen.

"Yo me centraba en el día a día, aunque en el mundo del fútbol se habla mucho. Pero tienes que tener calma y centrarte en el día a día. En el Rayo he tratado de dar lo mejor de mí", declaró.

"El mercado de invierno fue un poco movido, es verdad que hubo interés, pero el Madrid tenía opción de tanteo y estoy contento por cómo ha terminado todo", explicó.

Por otro lado, el nuevo lateral izquierdo del conjunto blanco comentó cuáles son sus ídolos."Yo siempre lo he dicho, tuve la suerte de coincidir con Marcelo en el primer equipo y la verdad que le tengo un cariño enorme porque siempre me ha ayudado. Eso es de agradecer. Con Roberto Carlos le tengo un cariño especial porque en mi primer año en el Castilla le tenía al lado y pude aprender de él", aseguró.

La sana competencia

Además, Fran García comentó que rehuyó de hablar de la competencia por la titularidad con el francés Ferland Mendy.

"Yo estoy encantado de estar aquí. Ferland es un jugador increíble y así lo ha demostrado estas temporadas. Yo vengo a sumar y tratar de poner todo lo que tenga al servicio del equipo para tratar de hacer cosas muy grandes en el club", dijo.

"Aquí no vengo a competir con ningún compañero, vengo a sumar y seguir creciendo porque venir aquí es un sueño. Vengo a poner todo lo que tengo al servicio del equipo", continuó.

Fran García desveló la conversación que tuvo con su nuevo técnico, el italiano Carlo Ancelotti en el último partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano.

"La única vez que hablamos fue después del partido en el Bernabéu, me dio la enhorabuena por la temporada y me dijo que nos veríamos en la pretemporada", declaró.

El Madrid y su cantera

El lateral izquierdo defendió también el trabajo del Real Madrid con su cantera y puso a Dani Carvajal como ejemplo a seguir.

"Carvajal es un espejo para cualquier jugador, ya sea como lateral como para cualquier posición. Ojalá pueda tener su misma trayectoria. Yo vengo aquí para ser un jugador grande", comentó.

"No hay que poner las decisiones del club en tela de juicio porque a la vista está que es top mundial. El club tiene muy cuidada la cantera, como se vio ayer con el Castilla pasando a la final por el ascenso a Segunda", aseguró.