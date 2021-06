Turquía en la Eurocopa: alineación probable, convocatoria y lista completa de jugadores

La mayor gesta de la selección turca fue una sorprendente semifinal en el Mundial de 2002. Casi veinte años después, y tras otro fracaso clasificatorio, Turquía volvió a ponerse en manos del entrenador que consiguió unir a aquella gran generación, Senol Gunes. Con él ha vuelto la mejor versión del fútbol turco, aguerrido, duro, vertical y con calidad en los últimos metros, donde otro veterano se alza como el gran triunfador de la temporada, Burak Yimaz. El delantero del Lille se une a una buena generación que ya ha ganado a Francia u Holanda recientemente, y que rinde mejor contra los grandes.

El objetivo

El primero será mejorar el resultado del último europeo, donde Turquía no pasó de los grupos. No debería ser un gran problema visto el rendimiento en sus últimos encuentros oficiales, con victorias ante Holanda y Noruega, y tiempo atrás ante Francia; pero Gales, Italia y Suiza no van a ser rivales fáciles para nadie. El peligro turco llegará a partir de la fase final, donde el equipo se crece fundamentalmente contra equipos superiores a él. Por ello no es descartable encontrar a Turquía en los últimos peldaños antes de la final doblegando a alguno de los gallos. Si los días pasan y el equipo coge confianza, serán peligrosos para cualquier selección.

El crack

El turco de moda en el fútbol europeo es un veterano de 35 años que ha vivido su primera temporada fuera de Turquía –a excepción de su aventura china-. Burak Yilmaz ha sido estrella cuando menos se le esperaba y donde menos cabía pensar, en el Lille francés. Allí ha sido campeón junto a su compañero de selección Yazici; juntos han podido con el gigante del PSG, una declaración de sus intenciones en esta Eurocopa. Yazici es, precisamente, uno de los valores de la nueva generación turca y que dan mucho más peso al equipo; una generación liderada desde la defensa por dos centrales de primer nivel: Demiral y Soyuncu.

Debilidades

No es Turquía un equipo que vaya a apostar por un juego controlado en el mediocampo y eso lo pueden ganar. Allí el liderazgo estará en manos de Hakan Calhanoglu, el mediapunta del Milan, con tendencia a desaparecer ante dificultades. Estará escoltado por dos medios trabajadores, pero no debería ser difícil dominar con el balón a Turquía, aunque tampoco será fácil encontrar espacios para atacarla. En cualquier caso, sus laterales son lo más flojo de su plantilla.

Alineación probable de Turquía

Gunok; Celik - Demiral - Soyuncu - Meras; Tufan - Yukuslu - Calhanoglu; Under - Yilmaz - Yazici

Lista completa de jugadores y convocatoria de Turquía

Porteros

Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Mert Günok (İstanbul Başakşehir)

Defensas

Kaan Ayhan (Sassuolo)

Zeki Çelik (LOSC Lille)

Merih Demiral (Juventus)

Ozan Kabak (Liverpool)

Umut Meraş (Le Havre)

Mert Müldür (Sassuolo)

Çağlar Söyüncü (Leicester)

Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Centrocampistas

Taylan Antalyalı (Galatasaray)

Hakan Çalhanoğlu (AC Milan)

Halil Dervişoğlu (Brentford)

İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Orkun Kökçü (Feyenoord)

Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Dorukhan Toköz (Beşiktaş)

Ozan Tufan (Fenerbahçe)

Okay Yokuşlu (West Brom)

Delanteros