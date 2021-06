España en la Eurocopa: alineación, calendario, convocatoria y lista completa de jugadores

Nunca ha sido España tan difícil de catalogar. Luis Enrique ha cogido un equipo más o menos hecho, con una carencias más o menos claras, y ha tratado de empezar un nuevo proyecto que aún no sabemos qué cara va a dar en un gran torneo. Sí sabemos que algunos pesos pesados no estarán, como Sergio Ramos, sabemos que el equipo seguirá tocando el balón como seña de identidad, aunque el nuevo técnico pretende acelerar los ritmos. Pero esta España parece navegar constantemente entre los problemas –el último el positivo por COVID de Busquets- y vivir una regeneración a la que aún no se le ha puesto nota. Entre la goleada a Alemania y los titubeos ante Kosovo o Grecia, en algún lugar de este camino encontraremos al equipo de Luis Enrique; toda una incertidumbre.

El objetivo

España quiere ganar la Eurocopa pero algunos ya temen un fiasco como los más sonados. No parece probable, en cualquier caso, que el grupo le impida a la selección llegar a octavos de final. Y a partir de ahí empezarán las presiones. Quizás lo más positivo es que no cuenta con la vitola de favorito, y que incluso muchos desconfían de sus capacidades. Si Luis Enrique consigue la mejor versión de Sarabia o Fabián, si Thiago asume galones y si Gerard demuestra que es uno de los delanteros del momento en Europa, quizás España sí esté capacitada para tener otra vez su lugar entre los grandes.

El crack

España está huérfano de cracks, pero eso no le ha impedido nunca tener un equipo de grandes jugadores que se entienden fácilmente, y de grandes líderes. Pero sin Sergio Ramos da la impresión de que el equipo también está huérfano de liderazgo. En este panorama aparece Sergio Busquets como el hombre que debe ostentar los galones. Quizás ya no está en su punto físico óptimo, pero su inteligencia es su mayor valor y será oro en un centro del campo donde España debe emplearse como nunca para dominar los partidos. Si Fabián y Thiago le complementan bien, España tiene calidad para dominar a cualquiera de los posibles rivales.

Debilidades

España no domina las áreas, y eso es más de medio fútbol. Con la portería dando bandazos y la delantera sin un nueve claro y mucha polémica detrás –el mejor goleador español quizás sea el ausente Iago Aspas-, Gerard Moreno y Morata se enfrentan a la enorme tarea de desmentir a la estadística reciente y dar goles a un equipo que los necesita.

Alineación probable de España en la Eurocopa

Simon; Azpilicueta - Laporte - Torres - Alba; Busquets - Thiago - Fabián; Sarabia - Gerard-Ferrán

Convocatoria de España y lista completa de jugadores para la Eurocopa

Porteros

Unai Simón (Athletic Club)

David De Gea (Manchester United)

Robert Sánchez (Brighton)

Defensas

José Gayá (Valencia)

Jordi Alba (Barcelona)

Pau Torres (Villarreal)

Aymeric Laporte (Manchester City)

Eric García (Manchester City)

Diego Llorente (Leeds United)

César Azpilicueta (Chelsea)

Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Centrocampistas

Sergio Busquets (Barcelona)

Rodri Hernández (Manchester City)

Pedri Rodríguez (Barcleona)

Thiago Alcántara (Liverpool)

Koke Resurrección (Atlético de Madrid)

Fabián Ruiz (Nápoles)

Delanteros

Dani Olmo (RB Leipzig)

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Álvaro Morata (Juventus)

Gerard Moreno (Villarreal)

Ferrán Torres (Manchester City)

Adama Traoré (Wolverhampton)

Pablo Sarabia (PSG)

Partidos de España en la Eurocopa y calendario

Fase de grupos

España - Suecia : 14 de junio a las 21:00

: 14 de junio a las 21:00 España - Polonia : 19 de junio a las 21:00

: 19 de junio a las 21:00 Eslovaquia - España: 23 de junio a las 18:00

Octavos de final

Se disputarán del 26 de junio al 29 de junio y habrá dos horarios cada día: 18 horas o 21 horas.

Cuartos de final

Entre el viernes 2 de julio y 3 de julio, también con dos horarios: 18 horas o 21 horas.

Semifinales

6 y 7 de julio a las 21:00.

Final de la Eurocopa